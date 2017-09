España alcanza su récord histórico en recaudación gracias al IVA y a pesar de Sociedades

Al 23, Carmen, ahora tengo claro que "trabajas" para engañar a la gente.



Lo que he escrito lo he sacado de un artículo del diario económico del grupo Prisa, que es socialista.



Se llama Cinco Días. Puedes ir a ver dicho artículo.



Las leyes dicen que se tributa en el país en el que se obtienen beneficios. Por ello, los beneficios que vienen de Argentina, por ejemplo, ya han pagado impuestos allí.



En ningún país del planeta te vuelven a obligar a pagar impuestos de esa parte.



¿Y esta idiotez qué significa?



"Los dividendos no los reparten todas las empresas y dependiendo de la renta al final puede ni ingresarse nada de forma efectiva."



Si una empresa no reparte beneficios es que no los ha tenido o se quedan en la cuenta de la empresa. Ya saldrán de ahí. Si no salen, nadie gana dinero con esa empresa.



Es como hablar con un niño incapaz de comprender algo del mundo de los mayores...



Si te refieres a que un pobre con nada de ingresos sólo cobra los dividendos de acciones de telefónica heredadas de su padre, que son 3.000 al año por ejemplo, podría ser que no tuviera que pagar el 18 de esa cantidad.



¿Quieres cobrar al pobre, oh gran socialista?



En cualquier caso, ¿Qué opinas dela noticia? ¿Qué opinas sobre cerrar el déficit por la vía de cobrar más? ¿Qué opinas de que se recaude más que cuando había 1,5 millones más de empleos y estábamos todos comprando casas que no podríamos pagar después?



¿Sigues afirmando que la única forma de cuadrar las penosas cifras que dejó tu amado Zapatero era recortar el sueldo de los funcionarios y las pensiones?



Para alguien "objetiva" como tú,seguro que sigues diciendo que el PSOE gestiona mejor, jajajaja.