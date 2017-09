330 43

Las pérdidas para las aseguradoras por el huracán 'Irma' oscilarán entre los 16.725 y 41.813 millones

11/09/2017 - 18:37

Las pérdidas para el sector asegurador tras el paso del huracán 'Irma' oscilarán entre los 20.000 y 50.000 millones de dólares (16.725 y 41.813 millones de euros), según dos firmas especializadas en el cálculo de riesgos ante catástrofes.

BOSTON, 11 (EUROPA PRESS)

En concreto, para AIR Worlwide, las aseguradoras estadounidenses podrían llegar a perder entre 20.000 y 40.000 millones de dólares (16.725 y 33.450 millones de euros), mientras que en Citi calculan que podrían ascender hasta los 50.000 millones de dólares (41.813 millones de euros).

Según AIR Worlwide, las estimaciones ofrecidas contemplan daños causados por el viento y la tormenta en propiedades residenciales, en comercios y las pérdidas debido a la interrupción del negocio en centros industriales, así como los siniestros en automóviles. No obstante, apunta que no tiene en cuenta las pérdidas de viviendas no aseguradas y otros daños causados en embarcaciones marítimas de carga de mercancías o en infraestructuras.

Asimismo, apuntó que volverá a actualizar sus cálculos según se vaya desarrollando la tormenta tropical, ya que, de hecho, sus previsiones se han revisado a la baja, después de que el pasado sábado hubiera estimado que las pérdidas alcanzarían los 65.000 millones de dólares (54.356 millones de euros).

Por su parte, Citi valora que el impacto directo para las aseguradoras de Miami tendrá un coste de entre 20.000 y 50.000 millones de dólares (16.725 y 41.813 millones de euros), después de haber tasado previamente las pérdidas en un máximo de 150.000 millones de dólares (125.430 millones de euros). Una vez el ojo del huracán ha dejado atrás Miami, desde Citi sostienen que "el miedo a un peor escenario ya está fuera de la mesa".

Por otro lado, la entidad señala que prevén que los precios de los reaseguros --el seguro del riesgo que asume un asegurador-- de catástrofes en Miami aumenten en un 5% en 2018, debido a la necesidad de aumentos de capital mínimo para demostrar su solvencia.

El Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés) ha instado a la población del suroeste de la península de Florida a alejarse de la costa ante la previsión de inundaciones de entre 3 y 4,5 metros de altura provocadas por el huracán 'Irma'.

Tras tocar tierra, el huracán ha perdido algo de fuerza y es ahora de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, pero ha inundado parte de la costa de Florida y ha dejado sin suministro eléctrico a unas dos millones de personas. En Florida han sido evacuadas 6,5 millones de personas, un tercio de la población del estado. En las islas del Caribe se ha cobrado ya 28 vidas y por el momento hay un fallecido confirmado en el continente.

'Irma' toca tierra en Florida apenas unos días después de que el huracán 'Harvey' causara 60 muertos y 180.000 millones de dólares (150.516 millones de euros) en daños materiales. Tras 'Irma' se espera la llegada de 'José', situado aún sobre las islas del Caribe.

Por último, Citi advierte de que la incertidumbre para las aseguradoras todavía continuará, ya que la temporada de huracanes se inició el pasado 1 de junio y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.

