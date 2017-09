Hacienda ofrece a los funcionarios un plan de subida salarial a tres años vinculado al PIB

AL 12, No llevas razon y lo sabes.- “Muchos funcionarios trabajan fines de semana y festivos, y tambien por las noches”. Cada trabajo tiene sus caracteristicas y cuando lo coges lo sabes.



¿Tu crees que las condiciones son las mismas que las del resto de españoles? ¿Y que Cobran lo mismo por el mismo trabajo?



Lee el 7 y el 8 y te miras en el espejo y te dices si el resto de españoles tienen unas condiciones similares:



--funcionarios porque tengan 5 horas, semanales, ni porque tengan médicos privados, ni por que tengan planes de pensiones, ni porque muchos tengan aparcamiento garantizado en sus administraciones, ni porque sean los que mas bajad cogen,



--trabajen solo por la mañana y aun se quejen, ni porque te atiendan con tan poca gana, ni porque cuando vas tengas que esperar media mañana porque están almorzando, ni porque cuando vas no te atiendan porque nos has cogido hora por internet y tengas que volver otro día a perder tu valioso tiempo…



HUELGAS EN SANIDAD.- SÍ, en Madrid porque iban a nombrar la Gestion de los Hospitales por una empresa PRIVADA.



¿Dónde SE HACEN LAS HUELGAS SALVAJES?



“No confundas funcionarios de carrera con políticos enchufados” yo no confundo nada. Sé y veo cosas que no me gustan y en una empresa privada no pasarían NUNCA, porque te ponen en la calle.



PENSIONES.- Lo copio de otro COMENTARIO Y “Una cosa que no todo saben. Hay funcionarios (maestros, profesores de instituto, correos etc)que SE ESTAN JUBILANDO EN LA ACTIALIDAD CON EL 100% DE SU BASE REGULADORA a los 60 años, sin ningún tipo de reducción”