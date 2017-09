El sueldo de los nuevos trabajadores cae al menos un 4% desde máximos

Buenos días



Imaginaos que vuestra esposa o vuestro marido os dice:



Estoy hasta el moño/los cojones y quiero el divorcio.



Ustedes creen que sería recomendable responder con amenazas de todo tipo, tal y como hace Rajoy, amenazando con la policía, los jueces, montoro, que solo ayuda a los de la banda o a la infanta, amenazando con multas, coaccionando, etc .etc..



Sirva como ejemplo el mencionado divorcio, porque desgraciadamente ocurre cada día, y muchas veces con trágico final.



No se puede actuar como actúan los dictadores, aunque pudiera ser otro episodio de la dictadura española.



No se puede sustituir el diálogo por intolerancia y violencia.



Rajoy ha sido nulo con Cataluña y ahora todo lo que hace es amenazar.



Muy mal presidente, no da la talla.



Por favor, que dimita