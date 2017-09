Funcas advierte de que una incertidumbre prolongada sobre Cataluña afectará a la prima de riesgo

Vaya, vaya, no decían en Madrid y los catalanofobos que España mantenía a Cataluña y a los catalanes, por lo que dice Funcas la cosa no es así, 19% del PIB y el 30% de las exportaciones eso debe de ser bastante el aporte que da Cataluña a España, que me decís que ahora España mantiene a la administración catalana, que os pensabais listillos que no se lo cobrarían a la larga, pues nada ahora a mantener a la administración si los españoles queremos que sigan aportando todo lo que dice Funcas y tranquilos hemos de estar los españoles porque si se independizan los catalanes, Navarra y Euskadi que tanto quieren a España aportarán lo que deje de aportar Cataluña, calla, que me dice mi hijo que si estoy tonto que como les pidan a los vascos que aporten algo a España en dos días están más independizados que ahora ya que económicamente ya lo están y que ancha es Castilla pero no tendríamos sitio suficiente para correr porque estos vascos nos encorrerían a garrotazos por tocar lo suyo por eso los españoles nos envalentonamos con los catalanes que piden la independencia en las urnas porque son gente pacifica con los otros mejor no recordar. 12 PLENILUNIO no te olvides que Castilla sometió antes a Cataluña ya que Aragón se vendió a Castilla y cuando había ferias en Castilla los mercaderes del Principado tenían prohibido ir a nuestras ferias en Castilla con la complicidad de Aragón que traicionó al Principado cosa que jamás han olvidado en Cataluña ni han olvidado que muchísimos almogávares que lucharon por la corona de Aragón eran del principado como dice Perez-Reverte, en fin ellos sirven la venganza en frio y como dicen en Grecia y Turquía cuando echan una maldición acordándose de los almogávares catalanes, venganza catalana te alcance, ojala se independicen y todos los que dicen que les mantenemos tengan que meterse la lengua en donde yo se. tanta valentía contra los catalanes y tanta cobardía con otros incluido los extremeños con un 27% de funcionarios, el PER y otros privilegios y sin aportan a las arcas del Estado un carajo y aquí todos callados porque no son catalanes. Venga todos a cerrar los ojos y a ponerme en negativo cuadrilla de patrioteros de perra gorda.