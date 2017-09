La subida de tipos en Europa y EEUU se aleja por una inflación debilitada

no hay ninguna recuperación economica al contrario cada dia va a peor y no solamente en España



si el sistema financiero se sostiene ES POR EL DINERO FIAT IMPRIMIDO POR LOA BANCOS CENTRALES Y INYECTADOS EN UNICAMNETE ELSISTEMA FINANCIERO Y NO EN LA ECONOMIA REAL







Y LOS TIPOS DE INTERES AL 0% POR PARTE DE LOS BANCOS CENTRALES







PERO LOS TIPOS DE INTERESES NEGATIVOS SIGUEN DEVORANDO TODO DESDE EL INTERIOR Y ACABARAN CON TODO







POR QUE NO PUEDEN SUBIR LOS TIPOS ?



POR QUE NO HAY NINGUNA RECUPERACION ECONOMICA Y QUE SI SUBIERAN LOS TIPOS EL MERCADO OBLIGATARIO SALTARIA POR LOS AIRES







NO HAY SALIDA Y LO QUE ESTAN INTENTANDO LOS POLITICOSY FINANCIEROS ES RETRASAR LA EXPLOSION FINAL NO POR EL PUEBLO PERO PARA QUE ELLOS PUEDAN APPLICAR NUEVAS LEYES







POR EJEMPLO INSISTEN MUCHO EN LIQUIDAR EL DINERO FISICO POR QUE ??







ASI SE EVITAN LOS BANK RUN Y SIN NO HAY DINERO FISICO LA GENTE NO PODRA ACCUDIR A LOS BANCOS PARA RETIRAR SU DINERO



Y DE PASO TAMBIEN NOS QUITAN NUESTRA ULTIM LIBERTAD SUPPRIMIENDO EL DINERO FISICO







ya hay directivas en bruselas para congelar todoas las cuentas bancarias de tosos los euroepos si fuera necesario pero esto en los mass media no vos lo cuentan PEOR REUTERS SACO UN ARTICULO SOBRE ESTO