Fitch amenaza a Cataluña con rebajar su nota si España deja de aportarle liquidez por el referéndum

No hay ningún país en el mundo con “derecho a decidir”.



Ni siquiera los considerados como los más democráticos del mundo como Noruega, Holanda, Finlandia…



Ni aquellos que son puestos como ejemplo de hacer referédums para todo, como Suiza.



Ni los considerados como países federales como Alemania o EEUU.



Ni aquellos de izquierda como Cuba o Venezuela.



Ni los que son puestos como ejemplo de república como Francia, o sin ir más lejos, la 1ª o 2ª República española.



Todos defienden de una u otra forma la indivisibilidad en sus constituciones.



► CONSTITUCIÓN DE NORUEGA: Art. 1: ‘’El Reino de Noruega es un Estado libre, independiente, indivisible e inalienable”.



► CONSTITUCIÓN DE FINLANDIA Cap. 1. Art 4: “El territorio de Finlandia es indivisible”.



►CONSTITUCIÓN DE HOLANDA. Art. 53 El Rey: "Juro (prometo) defender y preservar con todo mi poder la independencia y la integridad territorial del Estado”



►CONSTITUCIÓN DE SUIZA: Art. 53: ‘’Toda modificación del número de cantones o de su estatus se someterá a la aprobación del electorado y de los cantones afectados, así como al voto del pueblo y de los cantones”



(Cuando en los años 70, se quiso separar una parte (Jura) de un cantón (Berna), se hizo varios referéndums; uno a nivel de todo el pueblo de Suiza. ¡Y era para quedarse dentro de la misma Suiza! )



►CONSTITUCIÓN DE ALEMANIA: Artículo 21 “Son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania”.



►CONSTITUCIÓN DE EEUU:



→ Año 1861. Abraham Lincoln en su primer discurso inaugural: “Considerando la ley universal y la Constitución, la unión de estos Estados es perpetua“



→ Año 1869: La Corte Suprema de Estados Unidos estableció, en el caso Texas vs. White, que los estados no tienen derecho a la secesión sin el consentimiento de los otros estados.



►CONSTITUCIÓN DE VENEZUELA: Art. 15: “El Estado tiene la obligación de establecer una política integral preservando la integridad territorial, la soberanía, la...”



►CONSTITUCIÓN DE CUBA: Art 9. ‘’El Estado mantiene y defiende la integridad y la soberanía de la patria.’’



►CONSTITUCIÓN DE FRANCIA:



Art. 1: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social."



Art. 89 "Ningún procedimiento de revisión [de la constitución] puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio"



►CONSTITUCIÓN DE LA 1ª REPÚBLICA ESPAÑOLA:



De las facultades correspondientes a los Poderes públicos de la Federación es:



Artículo 5. ‘’Conservación de la unidad y de la integridad nacional.’’



►CONSTITUCIÓN DE LA 2ª REPÚBLICA ESPAÑOLA: Título primero. Organización nacional:



Art. 8. ‘’El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios y por regiones que se constituyan en régimen de autonomía”



Y así todos los países del mundo salvo Canadá que no tiene ningún artículo que haga referencia a su indivisivilidad (tuvo que reunirse su ‘TC’) y Reino Unido, que como su nombre indica, es la unión de varios reinos soberanos y no tiene constitución.



Incluso los borradores que ya hay de la constitución catalana y que son los más apoyados por los dirigentes nacionalistas, ninguno permite el ‘’derecho a decidir’’ de los catalanes en una hipotética Cataluña independiente. Tendrían que votar todos los catalanes para reformar entre todos esa constitución.



Nada hay más democrático que la soberanía sobre un país, resida en el conjunto de ciudadanos de ese país.



Muchísimos más ejemplos con sus respectivos enlaces a las constituciones aquí→



https://docs.google.com/document/d/1TF3hOhSl528EJ9y78Na0WWFhvvpuWzVo-FucTxIyjAk/edit