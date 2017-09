330 43

Lidl y Heidi Klum presentan en Nueva York su primera colección, en 9.500 tiendas desde el 18 de septiembre

8/09/2017 - 16:58

Heidi Klum y el grupo alemán de distribución Lidl han presentado su primera colección conjunta 'Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City' que ha servido para dar pistoletazo de salida a la New York Fashion Week, la cita de la moda más importante del mundo.

El acto, celebrado el jueves 7 de septiembre, representa el debut en un evento de moda internacional tanto para Lidl como para Heidi Klum como diseñadora. La nueva colección de Esmara -marca exclusiva de Lidl-, diseñada por la propia Heidi Klum e inspirada en su característico estilo se pondrá a la venta el próximo 18 de septiembre simultáneamente en las aproximadamente 9.500 tiendas de Lidl en Europa y EEUU.

En las dos horas de espectáculo, Heidi y más de treinta modelos presentaron todas las prendas de la colección en primicia ante más de 350 invitados y medios de comunicación de 28 países de Europa y Estados Unidos. En lugar de una pasarela convencional, Lidl y la 'top model' apostaron por un escenario interactivo inspirado en un supermercado.

"No hay mejor momento ni mejor sitio que Nueva York, durante la semana de la Fashion Week, para presentar nuestra primera colección en colaboración con Heidi Klum. Esta es la primera de una serie de entregas y queríamos presentarla de forma especial, en su lugar de inspiración. Estamos impacientes de que llegue el próximo 18 de septiembre para que todas nuestras clientas puedan disfrutarla", ha declarado Arantxa Conde, responsable de Relaciones Públicas de Lidl España.

"Salvaje como Nueva York y versátil como Heidi Klum", es la inspiración en la que la diseñadora y modelo se ha basado a lo largo de todo el proceso creativo de esta colección, bautizada "Heidi & The City". Looks urbanos con efecto 'wow': blazers animal print, chaquetas bomber, skinny jeans, faldas midi que resaltan la figura, azul eléctrico y cálidos tonos cognac. Cada pieza de esta colección, que también propone accesorios y calzado, funde la calidad y los precios asequibles, entre 7 y 20 euros.

Esta colaboración de alcance internacional se enmarca en la apuesta de Lidl por el nuevo concepto 'smart fashion'. Desde hace un año, la cadena se ha propuesto que la ropa salte del carro de la compra a los armarios de las mujeres para dar respuesta a las necesidades de ese 48,5% de españolas -9,5 millones de mujeres- que confiesa comprar moda en los supermercados, según el reciente estudio 'Actitudes LifeStyles' de Kantar Worlpanel.

Según Lidl, la tendencia de facilitar que los consumidores encuentren en un único lugar productos de alimentación, higiene, belleza y prendas básicas para que formen parte del fondo de armario es internacional. La idea es trasladar el concepto 'smart discount' al mundo de la moda como "una compra inteligente, cercana y sin complicaciones, ideal para la mujer de hoy, que cada vez dispone de menos tiempo para cuidarse", señalan desde la compañía.

