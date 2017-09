El déficit del Estado se reduce en un 28,6% hasta julio y cae al 1,86% del PIB

Al 8, Carmen eres consciente de que Zapatero la dejó al 70% y subiendo un 10% cada año?



Si quieres,la ponemos a 0 de un año para otro por que tú lo digas.



A ver, digan lo que digan no eres tonta, eres lo siguiente.



En cuanto a la hucha, el PP ha pagado en estos 6 años más de 100.000 millones más en pensiones de lo que pagaba Zapatero.



Para eso se ha usado la hucha.



¿Te parece mal?







El único que ha sacado dinero de la hucha para pagar cosas que no eran pensiones fue tu amado Zapatero, que dejó de ingresar el superávit de 2009 y 2010 porque el resto del estado (sus 600.000 funcionarios nuevos, etc) tenía un déficit de 130.000 millones.



¿Cuándo va a devolver esos 15.000 millones que sacó de la hucha para pagar desaladoras y huertos solares?



El PP se ha gastado cada euro de la hucha en las pensiones que no se podían pagar tras los 4 millones de parados que creó Zapatero.