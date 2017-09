330 43

El comité de La Naval solo contempla el futuro del astillero con el apoyo de gobierno central y vasco

8/09/2017 - 15:12

Arantxa Tapia les ha transmitido que su prioridad ahora es que el concurso "salga bien" y sea lo más "limpio y transparente posible"

Arantxa Tapia les ha transmitido que su prioridad ahora es que el concurso "salga bien" y sea lo más "limpio y transparente posible"

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El comité de La Naval ha reiterado su petición de entrar a tomar el control de la empresa de Sestao por parte del Gobierno Vasco porque "el concurso para nosotros no es importante, sino que el astillero siga dando trabajo durante muchos años a 2.000 trabajadores y genere una estabilidad y un futuro a la Margen Izquierda, y eso solo lo vemos de la mano del apoyo de los gobiernos central y vasco".

El secretario del comité, Juanjo Llorden, ha afirmado que esperaban "más" del encuentro mantenido este viernes con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, del que han salido con la "por ahora" negativa del ejecutivo a su propuesta de crear una mesa de negociación a tres bandas, compuesta por los gobiernos central y vasco y el comité de empresa, y que la plantilla consideraba necesario constituir para garantizar la supervivencia del astillero.

"Nos ha transmitido que en estos momentos no lo ve, que van a poner todas sus fuerzas en que el concurso, que ya es inevitable, sea lo más transparente y limpio posible y salga bien, y que van a velar para que sea por un proceso de continuidad", ha declarado Llorden al término del encuentro, celebrado en la sede bilbaína de la SPRI.

El comité ha puesto como ejemplo a la consejera, que también ha descartado la entrada del Gobierno Vasco en el consejo, la actitud de otras comunidades autónomas con astilleros en su industria. "Ferrol y Cádiz, por ejemplo, donde sus gobiernos autónomos han apoyado al cien por cien a los astilleros y han estado apoyando los empleos de susector naval", han recordado.

Llorden no ha querido calificar de "decepcionante" la reunión, pero ha admitido que han salido "un poco fríos". "No nos ha dado un 'no' rotundo, pero nos ha emplazado para un escenario posterior y que, una vez que el concurso vaya por buen camino, sí podrían mostrarse accesibles a crear esa mesa. Si todo va bien, y se encuentran inversores, no se niegan a entrar en esa mesa de negociación", ha subrayado.

REUNION VERGONZOSA

Por otro lado, Llorden ha calificado de "vergonzosa" la reunión que el comité mantuvo en la tarde de ayer jueves con los accionistas del astillero al término de su encierro de 24 horas. "De momento nos hicieron esperar hora y media sin sentido, diciendo que si estaban los trabajadores en la fábrica, no entraban. Luego lo pensaron mejor y finalmente aparecieron".

Para el comité, la sensación es que los accionistas "van a hacer todo lo posible para que el concurso de acreedores les salga con la menor pérdida económica para sus bolsillos. A partir de ahí, les va a dar igual lo que les pase a La Naval y a sus trabajadores. Ellos solo van a velar por sus intereses económicos", ha afirmado Llorden.

Desde su perspectiva, les dieron "pocas y muy poco convincentes" razones sobre cómo había llegado a esa situación el astillero. "Dijeron que si los accionistas no se enteraban muy bien de lo que ocurría porque les pasaba el consejo la información tres meses tarde, que si las pérdidas pensaban recuperarlas con los cableros y las dragas, en fin, muy poca cosa", ha lamentado.

CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Los trabajadores del astillero han cerrado un calendario de movilizaciones a partir de la próxima semana que darán inicio el lunes con una reunión a las 11:30 en Sestao con los cuatro alcaldes de la Margen Izquierda.

Proseguirán el martes con un encuentro con Ezker Anitza y con una asamblea general con los trabajadores el miércoles a las 11 de la mañana en el astillero. Para el jueves, tienen previsto iniciar una serie de movilizaciones y protestas ante la sede de Astilleros Murueta en la localidad vizcaína.

Además de tener previsto solicitar en el parlamento de Gasteiz la comparacencia del Gobierno Vasco, el calendario concluye de momento el día 21 de septiembre, jueves, con una manifestación organizada para la tarde que saldrá de la puerta del astillero y concluirá en Santurtzi.

PUBLICIDAD