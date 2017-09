330 43

Hacienda pide a la Junta andaluza que "no juegue al doctor Jekyll y Mr Hyde" con críticas a una financiación que apoyó

8/09/2017 - 13:27

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha solicitado a la Junta de Andalucía que "no juegue a ser el doctor Jekyll y Mister Hyde" con críticas al vigente sistema de financiación autonómica que "aprobó el PSOE" y apoyó la Administración autonómica.

JAÉN, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este viernes en Jaén a preguntas de los periodistas sobre la ronda que la presidenta andaluza, Susana Díaz, está manteniendo con partidos y agentes socioeconómicos para tratar de acordar una posición común ante la reforma del actual modelo.

Fernández de Moya ha defendido que se ha cumplido con el mandato de la Conferencia de Presidentes celebrado el pasado enero para que, una vez constituida la comisión de expertos entregara al Ejecutivo central su informe sobre la reforma de la financiación autonómica y también de las entidades locales, algo que hizo "el 26 de julio, cumpliendo el plazo".

"Y como bien conocen las comunidades, ese documento tiene que pasar a ser analizado por el Comité Técnico Permanente de Evaluación, un órgano colegiado que está adscrito al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", ha comentado el secretario, quien ha añadido que éste "elevará el dictamen definitivo" al CPFF.

Será entonces, "una vez culminada la parte técnica", cuando entrará "la parte política". Al respecto, se ha remitido a las palabras que el ministro Cristóbal Montoro "ha dicho por activa, por pasiva y por perifrásica" al señalar que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) "requiere mayoría cualificada de las Cortes", de modo que "sobre 350 diputados, se requiere un quórum de 176".

"Si no hay 176 diputados, no habrá reforma del modelo de financiación autonómica porque el instrumento normativo que lo respalda es una ley orgánica. Por lo tanto, si el PSOE no está en el acuerdo con el PP no habrá reforma del modelo de financiación autonómica. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que efectivamente se pueda producir", ha asegurado.

Dicho esto, Fernández de Moya se ha referido a las "permanentes críticas de la Junta hacia el vigente sistema" y ha recordado que "lo aprobó el PSOE" con el respaldo del Ejecutivo andaluz, por lo que está "tirándose piedras sobre su propio tejado".

Así las cosas, ha pedido que "repase las hemerotecas y el diario de sesiones" sobre el debate en el Parlamento andaluz con respecto al actual "y que no juegue a ser el doctor Jekyll y Mister Hyde porque tiene una doble cara".

"Antes aplaudían cuando gobernaba el PSOE, pero como ahora hay que estar en una estrategia continua de confrontación con el Gobierno, olvidan lo que decían entonces", ha afirmado Fernández de Moya, quien ha añadido que, una vez cumplido el periodo de vigencia 2009-2014, "el Gobierno lo único que ha hecho ha sido incrementar recursos adicionales para las comunidades liquidación tras liquidación".

