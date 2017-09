330 43

El Govern reprueba los ataques de Arran contra el turismo pero pide corregir los efectos negativos

8/09/2017 - 12:07

El conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, ha reprobado "con toda claridad y contundencia" cualquier acción vandálica, violenta o turismofóbica como las protagonizadas este verano por Arran, y ha indicado que las perseguirán por la vía judicial, pero al mismo tiempo piden corregir las externalidades negativas de la actividad turística.

En una interpelación del diputado del PP Sergio Santamaría en la que ha afeado al conseller "la tibieza y debilidad" de su departamento ante los ataques, Vila ha indicado que ya han tomado medidas por las acciones de Arran este verano contra un bus turístico en Barcelona y contra bicicletas de alquiler.

Ha destacado que el turismo es una actividad beneficiosa para Cataluña tanto a nivel económico como social, y supone el 13% del PIB catalán, pero ha puntualizado que "alguna cosa no debe estar gestionada adecuadamente" cuando hay quejas ciudadanas.

Ha indicado que la actividad turística es positiva pero hay externalidades negativas que la administración y las empresas no han sabido gestionar, pero que esto es compatible con reprobar la turismofobia y perseguir cualquier acto violento.

Ha constatado que muchos vecinos sufren efectos no deseados por el turismo como la masificación, la indefensión y problemas de convivencia, por lo que considera que hay que implementar nuevas medida de reglamentación y ordenación: "A largo plazo si esto no se aborda no tendremos turismofobia, sino que no tendremos turismo".

Ha indicado que pese a estas acciones, todas las cifras confirman que "efectivamente la actividad turística vive uno de los mejores momentos de su historia" con cifras récord este verano, y ha anunciado que este otoño saldrá el nuevo decreto de turismo que ordenará y simplificará la normativa.

En su intervención, Santamaría ha criticado las acciones de Arran --"en la Barcelona del siglo XXI, dónde se ha visto que un turista se piense que está en Gaza o Cisjordania"--, ha pedido una condena sin embalajes y ha propuesto soluciones como la desestacionalización, la formación profesional y mejorar financiación de los ayuntamientos.

