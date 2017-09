330 43

Economía.-El doctor en Economía Angel Vilariño cree que el Banco de España debería haber frenado la burbuja inmobiliaria

br /> MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El doctor en Economía Angel Vilariño ha afirmado que la burbuja inmobiliaria se gestó entre 1996 y 2003 y que al término de este periodo había "suficiente evidencia" para que se llevara a cabo una intervención "enérgica" por parte del Banco de España.

"En 2003 había suficiente evidencia para requerir una intervención enérgica del Banco de España", ha apuntado el economista durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario.

Concretamente, el economista ha señalado que el Banco de España tenía herramientas para actuar preventivamente y debería, entre otras cosas, haber establecido límites a la concentración de promotores inmobiliarios, así como llevar a cabo una revisión exhaustiva de las carteras para una mejor identificación de los activos deteriorados.

Además, en su opinión, el supervisor debería haber acentuado su vigilancia en las políticas de crédito y la gestión de riesgos de las cajas de ahorro debido a su "fragilidad especial" en cuanto a su "singularidad jurídica" y la imposibilidad de estas entidades de emitir capital en los mercados.

El doctor en Economía ha destacado la importancia de que hubiera existido una "supervisión preventiva" por parte del Banco de España, que era "soberano" en materia de supervisión. En su opinión, debería haber implementado un plan de medidas específicas "entidad a entidad", dado que "la gran fortaleza del supervisor es que conoce de primera mano a las entidades".

En relación con la resolución de Popular, el economista ha explicado que "hay evidencia de que (el banco) estaba dañado desde el principio" y que debería haber estado en el grupo de entidades que recibieron apoyos, pero estuvo fuera.

"RELATO DISTINTO AL HABITUAL"

Los grupos políticos han valorado positivamente la intervención de Vilariño por el "relato distinto" al habitual que ha desarrollado en la comisión. Ha sido el caso de Yolanda Díaz, de En Marea, que ha apuntado que "las políticas de austeridad no han hecho más que agudizar las enormes consecuencias de la crisis".

Fernando Navarro, de Ciudadanos, ha señalado que "es obvio que la preparación de los gestores ha sido decisiva en la respuesta de las entidades a la crisis", bien sea por falta de formación específica o de experiencia financiera.

Por parte del Grupo Socialista, Soledad Pérez ha apuntado que considera "muy influyente" en el estallido de la crisis la liberalización del suelo y el "excesivo" volumen de crédito. Además, ha cuestionado al economista sobre si las cajas desaparecieron porque había interés en ello y si considera que la actual política del Banco de España es de supervisión preventiva.

Para Miguel Angel Paniagua, del Grupo Popular, el origen de la crisis de las cajas de ahorros fue "la mala gestión", ya que la dirección de algunas entidades "no estaba a la altura" de lo que se requería. "No acabamos de entender cómo no se tomaron medidas preventivas y discreccionales en aquellos años", ha apuntado.

Por parte del Grupo Mixto, Ignasi Candela ha preguntado al economista si los cambios regulatorios que afectan a las cajas de ahorro han llevado a su bancarización y han puesto fin a su "función tradicional", al tiempo que le ha preguntado si la concentración bancaria puede tener como consecuencia una debilidad del sector bancario en el futuro ante un choque externo.

La diputada del Grupo Vasco Idoia Sagastizabal ha afirmado que la crisis fue algo "particular" en España debido a la burbuja inmobiliaria y a la "mala praxis" en la gestión de las cajas de ahorros. Sagastizabal ha preguntado a Vilariño si existe una conexión entre la crisis financiera y la de la economía real.

PUBLICIDAD