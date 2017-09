330 43

Economía.- Viñals afirma que el "particular" sistema de gobernanza de las cajas les llevó a tomar malas decisiones

El exsubgobernador del Banco de España José María Viñals ha afirmado que el "particular" sistema de gobernanza de las cajas de ahorros y su "fuerte" conexión con los poderes públicos autonómicos "les llevó, en general, a tomar peores decisiones en cuanto al negocio y al riesgo".

"Hubo cajas que lo hicieron muy bien, en Cataluña y País Vasco", pero "fueron más la excepción que la regla", ha explicado quien fuera 'número dos' del Banco de España entre julio de 2006 y abril de 2009 durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario.

Según ha señalado, fue en las cajas de ahorros donde más creció el crédito y donde más se concentró el inmobiliario. "Las cajas hubieran estado mejor con gobernanza de mayor calidad y mayor profesionalización de sus órganos de gobierno y de administración y gestión", ha apuntado Viñals, y ha añadido que "la gobernanza interna de una institución es crucial".

Viñals ha defendido, no obstante, que el control político de las cajas de ahorros "no impidió que la supervisión hiciera su trabajo". "La supervisión hizo su trabajo; las cajas, algunas, no hicieron el suyo", ha explicado, y ha insistido en que "los poderes políticos no condicionaron las tareas de supervisión", ni antes, ni durante, ni después de su mandato.

"EL PROBLEMA DEL POPULAR FUE TAMBIEN DE GOBERNANZA"

En este sentido, preguntado por el caso de Popular, Viñals ha apuntado que el problema de la entidad también fue "de gobernanza".

Viñals ha subrayado que "los responsables de las decisiones son las entidades de crédito" y sus gestores. "Las que dan los créditos son las entidades de crédito", ha apuntado el exsubgobernador, para quien "al Banco de España le corresponden las tareas de supervisión".

"Las cajas de ahorros que dependían de las comunidades autónomas que tenían una proximidad con los poderes públicos autonómicos hacían muy difícil el proceso de transformación en las cajas de ahorros", ha señalado Viñals, que ha insistido en que las autonomías "no querían" que las cajas de ahorros "perdieran su identidad regional". En este sentido, ha señalado que solamente fue posible acometer fusiones de cajas de diferentes comunidades "cuando se vieron las orejas al lobo".

TRASLADA LA RESPONSABILIDAD DE LAS PREFERENTES A LA CNMV

El exsubgobernador del Banco de España ha señalado que el problema de las preferentes fue la comercialización de las mismas, y "la comercialización era responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".

"Las cajas no podían emitir capital y tenían que recurrir a los beneficios que iban generando o emitir otro tipo de títulos, como preferentes, para garantizar expansión", ha señalado Viñals, algo que, en su opinión, "no era lo adecuado".

Para Viñals, la que sufrió España durante 2009, 2010, 2011 y 2012 fue "la típica crisis de las economías emergentes, pero en la Unión Europea". "Fue un error de previsión de los economistas", ha añadido.

"La inspección del Banco de España aplicó en todo momento la normativa en vigor y actuó en todos los aspectos previstos por la ley", ha explicado Viñals, y como ejemplo ha citado los requerimientos y recomendaciones que la institución hizo a las entidades de crédito, así como la incoación de expedientes y la imposición de sanciones. "En casos de extrema gravedad, como en el de Caja Castilla-La Mancha, sustituyó a los administradores", ha señalado.

OBSTACULOS POLITICOS

En el turno de los grupos políticos, el primero en intervenir ha sido Ramón Aguirre, por parte del Grupo Popular, que ha calificado de "impecable" la actuación del Banco de España en la intervención de Caja Castilla-La Mancha. El diputado, no obstante, ha preguntado a Viñals sobre si la institución se enfrentó a obstáculos políticos a la hora de ejercer su papel de supervisor.

El diputado Francisco de la Torre, de Ciudadanos, ha cuestionado a Viñals sobre si el perfil de Miguel Angel Fernández Ordóñez era adecuado para ser gobernador del Banco de España, a lo que el exsubgobernador le ha respondido que todos los gobernadores con los que trabajó durante su trayectoria en la institución "han trabajado con independencia". "Eso es lo que le vi hacer a Fernández Ordóñez", ha añadido.

Por otra parte, De la Torre, en relación con el tema de las preferentes, cuya responsabilidad Viñals ha derivado a la CNMV, ha recordado que el subgobernador del Banco de España es miembro nato del consejo del supervisor de los mercados.

Por parte del PNV ha intervenido Idoia Sagastizabal, que ha señalado que el caso de España en la crisis es "particular", debido al peso del sector de la construcción y al sistema de cajas de ahorro. La diputada ha criticado que, en las diferentes intervenciones de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario "las responsabilidades brillan por su ausencia".

Para el interviniente de Unidos Podemos, Alberto Montero, el de Viñals ha sido un "magnífico discurso de la exculpación". El diputado ha respondido al exsubgobernador que "había precedentes para ver adónde llevaba una crisis basada en la burbuja inmobiliaria". "Hubo dejación de sus funciones", ha criticado.

El diputado socialista Pedro Saura, por último, ha reclamado a Viñals que explique cuáles fueron las decisiones que tomó en su etapa como subgobernador del Banco de España y ha requerido su opinión sobre qué cambios podrían implantarse en la regulación europea para evitar otro caso similar y ha requerido su opinión sobre qué cambios podrían implantarse en la regulación europea para evitar otro caso similar al del Popular.



