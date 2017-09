No hay nada desconcertante en esa desconexión.



Hay crecimiento sin que suban los precios porque:



1, el consumo interno no tira, se vende producto más barato y seguimos en muchos sectores en un mercado vendedor en el que la oferta es muy superior a la demanda por tanto los precios no pueden subir y en algunos casos bajan.



2, la crisis ha llevado a la concentración de los mercados en unos pocos operadores multinacionales casi todos que sí crecen pero sus beneficios no llegan al consumidor, sus impuestos no llegan a Hacienda porque su ingeniería financiera los deriva a Luxemburgo gracias al trabajo del señor J C Juncker, y los puestos de trabajo que crean son de baja calidad con lo que el consumo no puede tirar y se cierra el círculo vicioso.