Así son los planes anti inmigración tras el Brexit: fin de la libre circulación y limitación de residencia

Que se prepare el Santander que le van a dar por c...



que es exactamente lo mismo que el Santander que ha hecho a los accionistas del Banco Popular.



Si no fuera por lo que ha pasado con el Popular, no me extrañaría nada que en estos momentos estuviera en quiebra, pero claro no podía quebrar y le han enviado una tabla de salvación robando a cientos de miles de accionistas.