¿Quién paga el Impuesto de Patrimonio en España? La riqueza se concentra en Madrid y Cataluña

Impuesto que no tiene parangón en el resto del Mundo, impuesto injusto, pues hace pagar por la parte que quedó cuando ya pagó al generarse con el IRPF, impuesto que en zonas de España llega casi al 4% del patrimonio, cuando por ejemplo Francia, país que ya ha anunciado Macrón que lo van a eliminar, en su escala máxima llega al 1'5%, en Alemania, fue declarado inconstitucional, no existe en toda Europa, en Luxemburgo y algunos países nórdicos, a pesar de llamarse patrimonial, es sobre las inversiones en el primero, y sobre los bienes raíces en los segundos, ojo... aquí también IBI... tenemos de too, impuesto que se introdujo por el hermano fallecido de Fdz Ordoñez, y que instauro como provisional, transitorio, y extraordinario, y que para lo único que es útil, es para que los alemanes, noruegos, daneses, ingleses, finlandeses, etc, que viven, pero no residen en las costas españolas...¿razón? este absurdo impuesto, o sea al final se recauda menos, pues nadie con fortuna, se hace residente en España para no pagarlo.



¡¡¡¡ QUE ERROR !!!!!