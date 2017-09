330 43

(video) cataluña. álvarez (ugt) insta al gobierno y a la generalitat a “hacer un alto” en el camino y llegar a un acuerdo

6/09/2017 - 13:34

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, instó este miércoles al Gobierno y la Generalitat de Cataluña a, "en algún momento del camino, hacer un alto, sentarse, ver qué es lo que es posible, qué es lo razonable" y tratar de llegar a un acuerdo en el conflicto soberanista.

En una entrevista concedida a Servimedia, Álvarez consideró que la deriva soberanista en Cataluña "se ha de tratar" pero dado que "todo el mundo ha visto hasta donde está dispuesto llegar al otro", lo "mejor es en algún momento del camino hacer un alto", por parte del Gobierno y la Generalitat, y reflexionar sobre "lo que es posible, lo que es razonable" y "lo que quiere la mayoría de ciudadanos de Cataluña y la mayoría de ciudadanos en España" para "combinar las dos" posturas con el objetivo de "llegar a un acuerdo".

Álvarez consideró que en Cataluña hay un "conflicto" y no un "problema", ya que entiende que "la identidad de Cataluña nunca ha sido un problema para España ni lo es hoy, en todo caso, hay un conflicto que no hemos sido capaces de solucionar y de encauzar".

El máximo líder de UGT lamentó que "en este tiempo que llevamos creo que hemos perdido muchísimas oportunidades" y "energías", que se deberían dirigir a "abordar los grandes problemas y retos" a los que se enfrentan Cataluña y España. Así, apuntó que "tendrá que implantarse el diálogo y la negociación, y de eso debe estar convencido la mayoría del parlamento de Cataluña".

"NO HERIR SENSIBILIDADES"

Desde el punto de vista del sindicato, agregó que en UGT de Cataluña hay "opiniones diferentes de las que nos tenemos que sentir orgullosos".

Esto "obliga" a que "ningún afiliado al sindicato crea que su organización, en un tema que por otra parte no forma parte de los elementos fundacionales y de la razón de existir de los sindicatos, hiere sus sensibilidades".

Álvarez señaló que "nosotros tenemos una primera obligación que es preservar la unidad y la cohesión del sindicato" y "no haríamos ningún bien a Cataluña, no haríamos ningún bien a España, generando tensiones que pudieran fracturar al sindicato".

Por ello, manifestó que "opinar en los momentos de tensión más alta creo que no aporta nada" y "echarle más leña a ese fuego no contribuye". En cualquier caso, explicó que "no hay ley de referéndum, no hay convocatoria de día de referéndum más allá de las declaraciones públicas, el BOE o el DOG no ha publicado la convocatoria" y evitó pronunciarse sobre si el próximo 1 de octubre acudiría a votar si finalmente tiene lugar el referéndum, en gran parte porque "rompería el principio de respeto a las diferentes posiciones que tienen los afiliados a la UGT de Cataluña".

"Vamos a dejar que pasen los días", pidió Álvarez.

06-SEP-17

