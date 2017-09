330 43

Economía.- Lassalle defiende que España mantendrá una postura "sensata" en el desarrollo del 5G

br /> SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha afirmado que España va a tratar de ser "sensata" y "razonable" en el desarrollo de las infraestructuras tecnológicas y la apuesta por el 5G con el fin de cumplir los plazos que debe fijarse un país "líder en infraestructuras tecnológicas", pero sin el objetivo de ser los primeros.

"No vamos a ser probablemente los primeros, pero tampoco es nuestro objetivo serlo. Tampoco vamos a ser los últimos, sino que estaremos en una posición razonable, sensata", ha señalado Lasalle en declaraciones a los medios en el marco del 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic y Banco Santander,

En este sentido, ha detallado que España tratará de "equilibrar" la cobertura final de toda la inversión que se está haciendo en el despliegue de la 4G, pero sin obviar que el 5G es "un horizonte imprescindible" para un país que quiere posicionarse de una manera "responsable" en la primera línea de las nuevas tecnologías.

"Vamos a ir cumpliendo los plazos como le corresponde a un país que está, como todo el mundo reconoce, a la cabeza de los desarrollos de infraestructuras tecnológicas europeas", ha incidido el secretario de Estado.

A este respecto, ha subrayado que España "no tiene que ir más allá de lo que otros ya están haciendo", sino que el Gobierno tiene la responsabilidad de ser capaz de "mantener una coherencia sensata en lo que es el desarrollo de todas las infraestructuras tecnológicas".

Preguntado por la decisión de Reino Unido de iniciar las subastas de espectro para el desarrollo del 5G, ha asegurado que le parece "fantástico" que los británicos hagan la apuesta que quieran hacer, pero, al mismo tiempo, ha señalado que no son "un referente" para España dado que han manifestado que no quieren ser europeos,

REFERENTES PARA ESPAÑA.

Aunque ha reconocido ser "anglofilo desde temprana edad", ha agregado que no está "muy de acuerdo" con lo que viene haciendo Inglaterra en los dos los dos últimos años y se están equivocando con el Brexit. "Los británicos no son un referente para mí", ha insistido Lassalle, quien ha apuntado a Alemania o Francia como países de referencia, con los que España no está difiriendo mucho en los plazos que están planteando.

Asimismo, ha remarcado que España tiene que plantearse un horizonte de internacionalidad en el desarrollo de aspectos como el coche autónomo y seguirá avanzando según unos estándares internacionales que permitan al país ir normalizando los procesos sin que se produzca ningún tipo de fracturas y sin que nadie se sienta fuera de las reglas de juego.

En concreto, ha añadido que Europa es el horizonte en el que España va a trabajar a la hora de fijar las pautas de normalización, como ha venido siendo siempre desde un punto de vista histórico.

Así, ha recordado que el país mantiene una relación privilegiada tanto con Alemania como con Francia, y en su momento con los británicos, a la hora de plantear las normas que han ido generando las normativas dentro de la Unión Europea, "Vamos a seguir así, no vamos a plantear ningún planteamiento disruptivo con respecto a los patrones que son la normalidad europea", ha apostillado.

En esta línea, ha agregado que en materia de agenda digital España seguirá los pasos de un país como Alemania, que ha convertido la agenda en estrategia pasando del año 2020 al año 2025 como horizonte a la hora de poder plantearse un desarrollo tecnológico de transformación, con el fin de que colocar a España en la senda de lo que un país como Alemania está marcando como tendencia.

CIBERSEGURIDAD

Por otro lado, Lassalle ha remarcado que en el tema de la ciberseguridad España es un país que ha ido manteniendo "unas pautas de liderazgo" y que supone una "referencia en cuanto a la cobertura, al tratamiento y la coordinación" para el resto de Europa.

En este sentido, el secretario de Estado ha afirmado que la Comisión Europea ha manifestado su interés en utilizar el desarrollo realizado en España para plantearlo como un referente operativo dentro del conjunto de la Unión Europea .

Asimismo, ha afirmado que España va a insistir en la necesidad de desarrollar patrones de coordinación en el seno de la UE parecidos a los que se han desarrollado en otros ámbitos de seguridad, como son temas de terrorismo o Interior, que han permitido a Europa estar posicionada en temas de seguridad "al máximo nivel". "España es un país líder en estos temas y va a serlo también en los temas de ciberseguridad", ha agregado.

Lassalle asistirá este miércoles a la audiencia que el Rey Don Felipe dará en el Palacio de La Zarzuela a una representación del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), "entidad de referencia a nivel nacional en temas de ciberseguridad y confianza digital", con motivo del décimo aniversario de su constitución.



