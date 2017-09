330 43

Economía.- El PSOE cree los avances en la ley de medidas urgentes son "insuficientes" para la realidad de los autónomos

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, y el senador por La Rioja y ponente socialista de la ley de medidas urgentes para los autónomos, Francisco Martínez-Aldama, creen que aunque ha habido algunos avances en relación a la tramitación de la ley, estos son "pocos e insuficientes" en relación con las verdades necesidades de los trabajadores por cuenta propia.

Así se lo han trasladado Gil y Martínez-Aldama al secretario y vicesecretario de UPTA, Eduardo Abad y César García, tras la reunión que han mantenido este martes en la Cámara Alta para abordar la proposición de ley de reformas urgentes del trabajo autónomo.

Martínez-Aldama ha señalado que "los avances reflejados en el texto remitido por el Congreso son avances claramente insuficientes". "Estamos ante parches, propinas y migajas que dejan sin resolver los grandes problemas los autónomos en nuestro país", ha subrayado.

Así, ha cuestionado las promesas de Ciudadanos y del PP y ha afirmado que esta ley incurre en incumplimientos, ya que no muestra por "ningún lado" la cotización por ingresos reales ni la idea de que los autónomos que no llegan al salario mínimo no deberían cotizar.

Para Martínez-Aldama, los autónomos deberían tener derecho a renegociar las deudas con la Seguridad Social, incluso la quita, hecho que tampoco se encuentra en la normativa que ha llegado al Senado. También echa en falta el apartado que regula que las administraciones nieguen contratos a las empresas que no están al corriente de pago con los autónomos.

En esta línea, el grupo socialista ha afirmado que defenderá más de 20 enmiendas para mejorar el texto de la ley y para "entrar a fondo" en los problemas que afectan a las trabajadoras por cuenta propia.

Así, los senadores han agradecido las propuestas de la UPTA y ha adelantado que incidirá en la necesidad de incluir una cotización a tiempo parcial y que promoverá la jubilación parcial para facilitar la apertura del relevo generacional en aras a evitar el cierre de los negocios.

Por último, Martínez-Aldama ha asegurado que el grupo socialista "quiere insistir en la cotización por los ingresos reales y en que sea viable una segunda oportunidad para los autónomos que fracasen en sus negocios".



