Economía/Empresas.- Telefónica coloca 1.250 millones en bonos a diez años con un cupón del 1,715%

br /> MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha llevado a cabo este martes una emisión de bonos denominados en euros con vencimiento el 12 de enero de 2018 en la que ha colocado 1.250 millones de euros con un cupón anual del 1,715%, según ha informado la empresa.

En concreto, la emisión de deuda, llevada a cabo por su filial TELEFONICA (TEF.MC )Emisiones en el euromercado, se ha cerrado con un precio de emisión a la par (100%) y su desembolso y cierre está previsto que se realice el 12 de septiembre de 2017.

Los bancos coordinadores de la operación han sido Barclays, BBVA (B&D), Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Lloyds y SG CIB.

Telefónica ha realizado esta emisión al amparo de su programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), registrado en la Autoridad de Conducta Financiera de Londres (FCA por sus siglas en inglés) el pasado 29 de junio de 2017.



