330 43

Economía/Finanzas.- Euronext abrirá cinco nuevas oficinas en Madrid, Fráncorft, Múnich, Zúrich y Milán

br /> MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El operador de bolsas y mercados Euronext ha anunciado la apertura de una nueva oficina en Madrid y de otras cuatro en Fráncfort, Múnich, Zúrich y Milán con el fin de ayudar a las pymes tecnológicas europeas a llevar sus negocios a una escala mayor mediante mercados de capitales, según ha informado en un comunicado.

La compañía ha explicado que estos países han sido seleccionados por sus oportunidades de crecimiento en el sector tecnológico. Con el objetivo de convertir Europa en un "núcleo mundial para la innovación", Euronext se ha comprometido a ayudar a cubrir la brecha de la última etapa de la financiación, que supone "un obstáculo permanente para las pymes tecnológicas europeas que quieren crecer a nivel global".

Asimismo, afirma que ofrece una solución a la brecha de liquidez a la que se enfrentan los inversores privados (business angels) y los de capital de riesgo que desean tener una opción atractiva en los mercados de capitales en Europa para vender sus inversiones en compañías tecnológicas.

En los próximos meses, Euronext expandirá a los cuatro nuevos mercados sus iniciativas tecnológicas TechShare, dedicados a ayudar a los ejecutivos de las pymes tecnológicas a comprender mejor cómo beneficiarse de los mercados de capitales y los retos de una salida a Bolsa; el programa Morningstar Equity Research, para aumentar la cobertura de las pymes tecnológicas para los analistas financieros; y Tech 40 Label y Tech Index, que aumenta la exposición de las compañías tecnológicas cotizadas en Euronext y proporciona acceso a un abanico más amplio de servicios.

Por otro lado, en 2018 implantará dos nuevos proyectos para las pymes tecnológicas europeas: 'Get to know your investors', para ofrecer a las compañías un mejor conocimiento de su base inversora después de su cotización en Bolsa; y 'Trade and leverage', para que las empresas se beneficien de programas de acceso a inversores patrocinados por Euronext, como análisis bursátil, eventos para inversores y fórums.

El consejero delegado de Euronext, Stéphane Boujnah, ha comunicado su intención de "sacar provecho" de su experiencia para "financiar con éxito" las compañías tecnológicas y darles soporte en los mercados europeos. "Creemos que Euronext está bien posicionada para apoyar a las pymes tecnológicas líderes locales a lo largo de todo el continente europeo y cubrir la brecha de financiación y liquidez, así como contribuir en convertir a Europa en un centro mundial para la innovación y el crecimiento", ha explicado.

LA OFERTA TECNOLOGICA EN ESPAÑA

Euronext cuenta con una lista de más de 330 compañías que actualmente operan en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT), tecnología limpia y ciencias de la vida, y que representan un valor de mercado consolidado de más de 50.000 millones de euros.

Asimismo, tiene el mayor número de pymes tecnológicas de Europa, y su oferta en el mercado español abarcó 2.700 pequeñas y medianas empresas tecnológicas en 2016.

Según la directora y representante en España de Euronext, Susana de Antonio, ha destacado que el ecosistema tecnológico es "uno de los más exitosos en Europa y especialmente en España", donde ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia "están encabezando la creación de startups", ofreciendo "servicios innovadores y disruptivos".

"Euronext puede ofrecer a estas compañías la oportunidad de crecer tanto a nivel nacional como internacional, proporcionando financiación a través de los mercados de capitales y de las herramientas y apoyo especialmente diseñados para las pymes tecnológicas", ha afirmado De Antonio.

PUBLICIDAD