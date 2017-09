330 43

El comité de La Naval advierte de que entrar en concurso supondrá "perder la credibilidad" del astillero

5/09/2017 - 13:51

El presidente del comité de empresa de la Naval, José Pedro González, ha afirmado este martes que es preciso evitar la entrada en concurso de acreedores del astillero porque esa decisión supondría "perder la credibilidad" de la compañía.

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones realizadas al término del encuentro que representantes sindicales presentes en el comité de La Naval han mantenido este martes con la diputada del departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación de Bizkaia, Teresa Laespada, González ha transmitido que la intención de la plantilla es "terminar los cuatro buques", cuya construcción el astillero tiene en cartera.

"Es muy importante no llegar al concurso para no perder credibilidad. Y estamos intentando que no sea así. Por eso queremos terminar los barcos", ha reiterado el presidente del comité.

Los representantes de los trabajadores han manifestado a la responsable foral "su preocupación por la situación en la que se encuentra el astillero", con unas pérdidas acumuladas en los últimos tres ejercicios de cerca de 100 millones y unas deudas con los acreedores de 150 millones.

"RECEPTIVOS"

González ha indicado que desde la diputación vizcaína se han mostrado "receptivos" y "nos apoyan totalmente porque creen que el astillero tiene futuro y también que no tenemos que dejar caer la planta", les han transmitido desde la institución foral.

Asimismo, Laespada les ha informado de que el diputado general, Unai Rementeria, "está al corriente de lo que está pasando en La Naval" y que "contamos con su apoyo".

"Nosotros por nuestra parte, vamos a seguir haciendo ruido y vamos a tratar de conseguir el apoyo de todos los grupos políticos" ha precisado el portavoz sindical.

PUBLICIDAD