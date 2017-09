La crisis vuelve a los profesores de quita y pon: el 23% se van al paro en verano

esto es porque lo permiten los trabajadores y porque lo permite el estado. asi el empresario se lucra del sistema publico haciendo que sus trabajadores cobren 3 meses del estado. cuando debería pagarles él.



Si no lo permitiera ni la ley ni los propios trabajadores pues otro gallo cantaría. no me extraña que las arcas de la Seg Social tengan déficit con estas practicas bananeras.