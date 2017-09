Montoro avisa: Hacienda perseguirá los impuestos estatales pagados a la Agencia Tributaria de Cataluña

El Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro ha respondido con un comunicado a la presentación de las futuras competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)recordando que las declaraciones de impuestos que se presenten en Administraciones no competentes se considerarán "no presentadas y las deudas no pagadas".

Hacienda ha advertido que podrían haber sanciones, que podrían llegar a la vía ejecutiva, (es decir, embargos) o incluso derivar en responsabilidad penal, para las personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la Agencia Tributaria Catalana.

El departamento de Cristóbal Montoro explica que respecto a los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, la AEAT podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda.

Hacienda subraya estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública. "En este sentido, se debe recordar que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal".

Además, recalca que los funcionarios de la agencia tributaria catalana pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

La ATC tiene sus competencias

Asimismo, Hacienda recuerda que la Generalitat creó en 2007 la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), como ente encargado de la aplicación de los tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat, como otras CC AA disponen también de sus propias Agencias Tributarias autonómicas.

Este es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el Juego y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

El Ministerio ha recordado que para el resto de tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias "sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente". Es decir, que si los contribuyentes presentan las declaraciones y liquidan sus impuestos ante otra Administración "las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas, por no pagadas".

"La Generalitat ha aprobado disposiciones para impulsar la ATC y poder convertirla en la "Hacienda propia" de Cataluña, pero el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario", explica.

