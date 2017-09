330 43

Economía/Laboral.- La conferencia sectorial con CCAA para prorrogar el plan Prepara se celebrará el 18 de septiembre

La prórroga del plan duraría hasta el diseño de un nuevo marco de protección en el que el Ejecutivo quiere "fundir" todos los programas en uno solo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La conferencia sectorial entre el Gobierno y las comunidades autónomas para tratar la prórroga del plan Prepara, que caducó el pasado mes de agosto, se celebrará el lunes 18 de septiembre en Madrid.

Aunque la sectorial con las autonomías tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, está previsto para este jueves, como paso previo a la conferencia, un encuentro con los directores generales de Empleo de las comunidades autónomas.

La semana pasada, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, reclamó a las comunidades autónomas que de forma unánime encomienden al Servicio Público de Empleo (SEPE) la competencia de gestionar el Plan Prepara de forma extraordinaria y limitada para poder prorrogarlo, mientras diseña junto con los agentes sociales un nuevo marco de protección para las personas desempleadas.

Así lo manifestó la ministra durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso, a la que ha acudido para explicar los planes del Ejecutivo para dar continuidad a este plan, caducado desde el pasado 16 de agosto.

La ministra aseguró que su intención con este planteamiento es el de evitar problemas de gestión y de recursos a las administraciones autonómicas en la puesta en marcha del plan, que además tendrá una implantación durante "un tiempo muy limitado" hasta el diseño del nuevo marco de protección.

"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables", aseveró Báñez. "Espero que con la información remitida, las dudas o alegaciones se puedan solventar, y podamos aprobarlo cuanto antes", dijo la ministra, que ha rechazado un cambio en las condiciones de acceso. "Sería más engorroso".

NO HUBO ACUERDO PARA PRORROGARLO ANTES

Respecto a las razones por las que el plan no tuvo continuidad antes de caducar este mes de agosto, la ministra afirmó que no se prorrogó debido a la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal en sus conversaciones con el Gobierno. Todo ello a pesar de que a finales de julio había redactado un decreto ley listo para su aprobación, "pero la falta de consenso hizo que no viera a la luz", dijo.

Además de la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, Báñez citó la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades autónomas.

FUNDIR TODOS LOS PROGRAMAS DE PROTECCION EN UNO SOLO

La prórroga del plan tendría lugar hasta la renovación de los sistemas de protección, en los que el Gobierno junto con interlocutores sociales trabajarán tras la reunión que mantendrá este lunes a las 16.00 horas con agentes sociales en la mesa de plan de choque para el empleo, con el objetivo de unificar los diferentes planes de ayuda (PAE, Prepara, RAI), adecuarlos a la sentencia del Tribunal Constitucional, y mejorar el índice de inserción laboral.

En este sentido, Báñez insistió en la intención del Gobierno de "fundir" todos los programas de asistencia para desempleados en "un gran programa de parados" para dar la cobertura a todas las circunstancias contempladas en los planes vigentes.



