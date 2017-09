330 43

Rajoy afirma que aunque agosto es mal mes para el paro, el objetivo de 500.000 afiliados está asegurado

4/09/2017 - 12:55

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que a pesar de que agosto, al igual que enero, es un mal mes en materia de paro y afiliación, los datos anuales ponen de relieve que España "está muy cerca" del objetivo de los 500.000 afiliados más a finales de año y que "incluso se va a conseguir sobrepasarlos".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo en su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP, la primera que se convoca tras el verano, donde también ha insistido en que el hecho de que esté aumentando la recaudación únicamente significa que "hay que seguir trabajando y mejorando las cosas".

"Nos hemos fijado como objetivo alcanzar los 20 millones de españoles trabajado y creo que lo vamos a conseguir", ha aseverado Rajoy, quien cree que será positivo tanto para las personas que encuentren empleo como para el resto de las españoles. "Tantas personas trabajando permitirán que se mejoren las pensiones y los servicios públicos", ha subrayado.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha asegurado que sus objetivos principales siguen siendo los de crear más empleo, continuar con la recuperación, seguir creciendo y aumentar el bienestar de los españoles. Así, cree que hay que seguir trabajando, porque estos son "asuntos de capital importancia".

"Vivimos la peor crisis, pasamos cuatro años de crecimiento negativo, ahora llevamos cuatro de crecimiento y crecemos más que los países más importantes de la Unión Europea", ha recordado Rajoy. Además, ha destacado que los últimos datos de empleo de Eurostat resaltaban que España es el país que más empleo ha creado en los últimos 12 meses, por delante de Alemania, Reino Unido y Francia.

También ha recordado que las recaudaciones por cuotas de la Seguridad Social han excedido los 10.000 millones (la primera vez que se supera este importe en un mes), pero que "todavía sigue habiendo déficit en esta institución". Por ello, ha advertido de que aunque las cosas van mejor, "no está todo hecho y queda mucho por hacer".

"Hay que perseverar en las políticas que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos, mantener el control de gasto, porque España todavía gasta más de lo que ingresa, y aunque hemos reducido mucho el déficit público todavía sigue existiendo un desfase en las cuentas", según Rajoy.

Para el presidente del Gobierno, "el mayor peligro que puede tener la economía española es que se juegue "al pan para hoy, hambre para mañana". Así, ha insistido en que el hecho de que las cosas ahora vayan mejor no significa que haya que volver a políticas del pasado, porque "los errores se pagan".

Rajoy cree que el gran objetivo tiene que ser el de continuar con la creación de empleo. "No nos equivoquemos, hagamos las cosas bien. Ahora podemos hacer más cosas, pero lo único que no podemos hacer es tirar la casa por la ventana, porque eso no funciona, trae menos crecimiento, menos trabajo y peores servicios", ha concluido.

