El paro sube en 46.400 personas en agosto con el fin del verano

Estoy hasta los co*****. Esto es insostenible, ni trabajo, ni ayudas. Si hay una revolucion, que cuenten conmigo. Parece la Rusia zarista, trabadores en la miseria, desempleados sin opciones y gente viviendo de papa estado (empresaurios, politicos, funcionarios, pensionistas y rentistas) viviendo la vida padre. Recuperacion la suya, si no se puede cambiar con los bienquedas de Podemos, un PSOE 2.0, lo cambiaremos en la calle. Otro mes mas y la misma mierda de siempre. Te levantas y hasta que te duermes, no sabes que hacer. Vengo de echar curriculums, y me dicen que en internet o que tienen demasiada gente, o no lo necesitan. El enchufado de la contrata de limpieza de Albacete decia que tenia miles de curricuculums, todo enchufismo. Y sin derecho a una miserable ayuda. BASTA YA