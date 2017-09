España no gana productividad con un PIB menos dependiente del 'ladrillo'

Todos son datos positivos, crear 166.000 puestos de trabajo INDEFINIDOS en un más es INCREÍBLE.



Pero hay 500.000 personas que firman un contrato a la semana porque sólo trabajan los fines de semana (antes las tiendas no habrían los domingos y ahora sí)



Firmar 2 millones de contratos en un mes, 166.000 de ellos indefinidos (un 8% delos contratos, que no de las personas)



NO ES UNA MALA NOTICIA, ES EXCELENTE.







Los 500.000 que firman un contrato a la semana, lo volverán a hacer el mes que viene, otros 2 millones de temporales.



Pero los 166.000 indefinidos no volverán a firmar un contrato en muchos años, los del mes que viene serán INDEFINIDOS NUEVOS.



Es una auténtica vergüenza que redactores de periódicos económicos usen las cifras de contratos como si fueran personas.



Y que lo usen para tapar las buenas noticias es, sencillamente, mentir a los lectores.



eleconomista es de Roures?