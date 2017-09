Gobierno y agentes sociales se reúnen para reformar los planes de ayuda a parados

"Es decir, si alguien no curra porque ya no hay curro"



Es que eso es un mito. En el campo hay miles de puestos que quedan sin cubrir porque a los señoritos parados no les da la gana de trabajar.



Mientras exista un sólo puesto de trabajo que no sea cubierto se debería retirar el paro al 100% de los parados. No estamos para que nos roben nuestro dinero para mantener a vagos y parásitos.