Mejoran las previsiones sobre España para 2017 y aplazan a 2018 la ralentización económica

Y esa teoría de que hasta que no se ponga el déficit a cero no se puede bajar Deuda es mentira. Como mucho puedes decirme que Europa permite no reducirla hasta que no se baje del 3% de déficit.



Parece lo lógico porque es a la Deuda a la que recurres pero a parte de que se ha utilizado demasiado alegremente , y su recurso para las pensiones es un ejemplo, técnicamente se puede ir haciendo el esfuerzo de reducirla aunque no reduzcas igual el déficit. Es cuestión de reducir gastos y maximizar ingresos y de cómo hacerlo, en mi opinión el pp lo hace mal. Lo que digan los lumbreras que les aplauden no me convence.