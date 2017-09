Hacienda prevé un repunte de la presión fiscal en 2017

Con un PIB falseado e inflado la presión fiscal real ha de estar entre un 40 y 50% del PIB, sin contar una deuda pública real de más del 140% del PIB. Por lo tanto lo que se ve y respira a nivel empresarial es estancamiento económico y decadencia, así que como algunos logren echar a los turistas aquí iremos de cabeza al subdesarrollo.



Un Estado que saquea, expropia y confisca más del 40% del dinero a la sociedad trabajadora para dilapidarlo en clientelismo, corrupción y burocracia no puede engendrar una sociedad próspera ni de bienestar, sino todo lo contrario y esto tan simple o lógico es lo que muchos no quieren entender.



La rapiña fiscal de Montoro intentando salvar el tinglado parasitario y clientelista del Bienestar del Estado le ha hecho mucho daño a la economía española sobre todo a futuro, con miles de millones de euros que se han dejado de invertir y sobre todo miles de empleos que se han dejado de crear por la elevadísima presión fiscal pero sobre todo por el esfuerzo fiscal, por otro lado cómo es posible que nos endeuden un 5% del PIB todos los años y la economía apenas crezca poco más de un 2%, claramente ese supuesto multiplicador del gasto es una farsa que si realmente fuera cierto la economía crecería un 6% como mínimo, así que nos endeudamos para dilapidar riqueza que no hemos producido en gastos corrientes, como mantener a cada vez más burocracia y enchufados al gasto público.



Este modelo del supuesto bienestar que no es más que un vulgar e inmoral clientelismo tercermundista y populista con otro nombre, ha fracasado por completo y de no cambiar el rumbo la pobreza cundirá, ya que no habrá impuestos que sacie a un Estado hipertrofiado, parasitario y represivo sobre todo en lo económico.