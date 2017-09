Microdosing en el trabajo: ¿somos más productivos con LSD?

Ya tenemos una droga más además del café. No hay nada tan bonito como sacrificar la salud por la productividad. Hola siglo XXI, vivir para trabajar y fundirnos el dinero en el poco tiempo que nos queda en caprichos como viajes de 4 días para posturear en Instagram y ver 2 torres y una playa, además de un flamante coche de postureo para que tus vecinos, familiares y amigos te admiren. Pero no salgas de las preguntas típicas porque los "productivos" se pierden y te sueltan las 4 cosas que le dicen por la tele ya que no tienen tiempo para "otras cosas".