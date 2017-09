330 43

Economía.- Italgas hará una oferta vinculante por los activos de Gas Natural en Italia antes de finales de septiembre

Italgas presentará una oferta vinculante por los activos de Gas Natural Fenosa en Italia antes que de concluya este mes de septiembre, según indicó el consejero delegado de la compañía, Paolo Gallo.

En concreto, la energética italiana está interesada en el negocio de distribución de gas de Gas Natural Fenosa en el país, aunque Gallo señaló no saber si hay algún grupo que "haya hecho una oferta por el paquete completo", indicó el directivo en el marco del Forum Ambrosetti, informa la prensa italiana.

A finales del pasado mes de mayo, Italgas ya confirmó que pujaría por los activos de Gas Natural Fenosa en Italia, una vez que la energética española abrió un proceso para estudiar las distintas opciones existentes sobre su negocio en el país.

Al menos una decena de potenciales interesados, entre grupos energéticos y fondos, se lanzaron en la etapa preliminar, que se inició el pasado 23 de junio con el arranque del periodo para la presentación de ofertas no vinculantes, a la puja por estos activos de la compañía presidida por Isidro Fainé, según informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

Entre los grupos que mostraron su interés por aspirar a estos activos de Gas Natural en el país transalpino figuran, además de Italgas, 2i Rete Gas, que estaría también especialmente interesada en el negocio de distribución de gas; así como la francesa Engie y Green Network.

Además, a la puja se unieron también unos cuantos fondos, alguno de China o Japón, interesados principalmente en la adquisición de los activos en bloque.

Gas Natural Fenosa contrató a principios de este año a Rothschild para estudiar las distintas opciones existentes sobre sus activos en Italia con el objetivo de maximizar la rentabilidad del negocio en el país transalpino.

No obstante, esta fase para la presentación de ofertas no vinculantes no se cerrará hasta finales de este mes de septiembre, cuando se llevará a cabo un proceso de 'due diligence' y se procederá a la criba para dejar las ofertas vinculantes. Así, no se tomará una decisión respecto al proceso de desinversión hasta el último trimestre del año.

UN VALOR ESTIMADO DE 900 MILLONES.

Los activos de Gas Natural Fenosa en Italia podrían alcanzar un valor de 900 millones de euros y su venta procuraría unas plusvalías de 350 millones de euros a la compañía española, según estimaciones de un informe de Citi.

El análisis de la estrategia de Gas Natural Fenosa en Italia se enmarca dentro de los cambios que se están produciendo en el sector energético del país transalpino, inmerso en una reordenación de su negocio de la distribución de gas encaminada a la consolidación.

En la actualidad, existen 6.500 concesiones de distribución de gas y cerca de 260 operadores distintos. Con el objetivo de optimizar el mercado de distribución, el Gobierno italiano anunció el denominado 'Proceso de Ambitos', cuyo objetivo es la consolidación del mercado en 177 ámbitos de concesión, gestionado cada uno por una entidad única.

ACTIVOS EN ITALIA.

Gas Natural Fenosa está presente en el país desde el año 2002 y actualmente opera en diferentes sectores de energía a través de sociedades separadas.

En concreto, dispone de las filiales Gas Natural Italia, encargada de la actividad de servicios, y de Gas Natural Vendita Italia, dedicada a comercializar gas natural y electricidad en diferentes segmentos de mercado, según información de la compañía.

También opera en el país a través de las sociedades Nedgia, que gestiona la distribución de gas natural en el mercado regulado, y de Gas Natural Rigassificazione Italia.

En distribución, Gas Natural Fenosa cuenta en Italia con más de 7.300 kilómetros de red, que proporcionan unos 460.000 puntos de suministro, principalmente en el Sur del país. En comercialización, tiene más de 460.000 clientes residenciales.

