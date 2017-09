330 43

Nadal no ve debilidad en el turismo tras los atentados

El ministro destaca que las reservas de vuelos siguen creciendo

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se reunió ayer con los principales actores del sector turístico en Barcelona para valorar el efecto de los atentados en la afluencia de turistas a la Ciudad Condal y Cataluña.

Nadal afirmó que "aún es pronto" para sacar conclusiones, puesto que hasta las seis u ocho semanas no pueden empezar a cotejarse datos fiables. No obstante, el ministro se mostró "moderadamente optimista" puesto que Barcelona, a diferencia de otras ciudades como Londres o París, prácticamente no sufrió cancelaciones, como sí que pasó con estas capitales.

De hecho, Nadal explicó que los turoperadores consultados afirmaron que no habían recibido cancelaciones en sus reservas, excepto en casos anecdóticos.

Asimismo, el responsable de la cartera de turismo afirmó que en las reservas de vuelos a Barcelona entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre sólo se produjo una desaceleración en el crecimiento.

Así, según los datos facilitados por el Ministerio de Energía y Turismo, los vuelos a Barcelona antes del atentado crecían a un ritmo del 10 por ciento interanual, mientras que el 28 de agosto el crecimiento era de un 7,4 por ciento. No obstante, según Nadal, sí hubo un "parón" en las reservas justo después del atentado, ya que el crecimiento bajó del 10 al 6 por ciento.

La marca 'Barcelona'

El ministro también destacó que la buena imagen de Barcelona como destino turístico ha sido crucial para minimizar los daños en el sector, y afirmó que si se tiene "un buen barco, cuando llega la tormenta aguantas mejor".

De hecho, Nadal explicó que casi ningún país extranjero cambió sus recomendaciones de viaje a Barcelona y España tras el atentado. Además, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se dio una imagen de solidaridad que se fortaleció con la "eficaz actuación policial".

PUBLICIDAD