Montoro enviará 'hombres de negro' a la Generalitat si ésta financia el 1-O

Al 7, Ramoncillo, dejas muchas pruebas de tu ignorancia. Las compras en la administración pública no funcionan así, hay que tramitar expedientes de compra con justificaciones, peticiones de ofertas para garantizar la concurrencia, etc...



Un expediente de compras suele tardar meses yendo de funcionario en funcionario.



Montoro sabe lo que dice, no se puede hacer un referéndum sin medios económicos.



Si aparecen, habrá cárcel para los que han firmado las declaraciones actuales, donde "certifican" que no se ha gastado nada en esto.



Y si se tratan de hacer sin los procesos legales, la cárcel será para los que gasten "en un día".



Y si nadie gasta, tendremos un butireferéndum pagado por... los extraterrestres.



Esto pinta peor que lo de las urnas de cartón, jajajajaja.







El PP lleva meses diciendo que no habrá referéndum y ha trabajado mucho y en muchos frentes para evitarlo.







¿Sabes cuánta gente (el primero Junqueras) va a tener problemas en cuanto aflore algún gasto "ilegal"?







El gobierno no ha soltado ni un euro del FLA sin declaraciones firmadas que están bien guardaditas... declaraciones donde se detalla cada gasto y firmadas por los responsables en Cataluña.



Por eso, la butiley tiene que amnistiar todos los delitos anteriores. Pero el riesgo es muy alto, si no se consigue la independencia, unos cuántos irán a la cárcel y parece que no se fían mucho de lograr la "desconexión" real.



La realidad es que estamos a 1 mes y NO HAY NADA, SOLO PALABRAS.



¿Un referéndum de secesión sin plazos? ¿Sin campaña?



JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA