Economía.- ATA cree que el adelanto de entrega del 'modelo 347' es "una nueva traba" para los autónomos

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) cree que el adelanto de entrega del 'modelo 347', información que resume cada año la totalidad anual y trimestral de las operaciones con terceras personas de más de 3.005,6 euros, es "una nueva traba" para los autónomos.

Hasta el momento, este modelo se presentaba en marzo, pero en 2017 se presentó en febrero tras una primera modificación de su plazo. En la actualidad, se ha propuesto enero de 2018 como plazo para su presentación.

La Agencia Tributaria ha sido la que ha sometido a consulta pública la modificación de los plazos de presentación de modelos de resumen anuales de ingresos y retenciones y justifica su adelanto en el "fin último de homogeneizar los plazos de presentación de las declaraciones informativas y mejorar la calidad de los datos fiscales".

Para ATA, el adelanto del 'modelo 347' supone una compresión de las obligaciones de los autónomos ante Hacienda en muy poco tiempo y las añade en un mes de "máximo trabajo". Además, la federación cree que Hacienda no tiene en cuenta la carga de trabajo que supone para los autónomos que no cuentan con departamentos de administración que se encarguen de estas labores.

El presidente de la federación, Lorenzo Amor, cree que esta medida "complica la vida de los autónomos", porque en enero "ya tienen muchas obligaciones con Hacienda que atender". "Se presentan los resúmenes anuales de IVA, por ejemplo, y añadir un nuevo modelo a ese mes no hace más que poner trabas a los autónomos y a sus gestores y asesores", ha subrayado Amor.

En esta línea, ha asegurado que no es que no se deba adelantar, es que "ya se adelantó de marzo a febrero y ahora parece que se va a adelantar a enero", lo que, según Amor, "no permite preparar bien toda la documentación". "No entendemos los beneficios que pueda tener este cambio, pero sí los perjuicios", ha aseverado.





