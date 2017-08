330 43

Economía.- (Ampl.) Telefónica y el Gobierno de Colombia suscribirán aumento de capital por 1.842 millones en ColTel

La operadora capitaliza su filial colombiana para afrontar una nueva etapa y aportará 1.243 millones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

TELEFONICA (TEF.MC )y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia suscribirán aumento de capital por un importe total de 6,45 billones de pesos colombianos (1.842 millones de euros) en Colombia Telecomunicaciones (ColTel) que se destinará al pago de deuda y de un laudo arbitral desfavorable.

Dicha compañía está participada, directa e indirectamente, en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia.

Así, Telefónica capitalizará su filial colombiana, a la que aportará un total de 1.243 millones de euros, a través de dos ampliaciones de capital, con el objetivo de afrontar una nueva etapa.

"Con estas operaciones, Telefónica proporciona una estructura financiera sólida a su filial en Colombia, que le permite acometer el futuro con nuevas perspectivas", ha resaltado este miércoles la operadora presidida por José María Alvarez-Pallete.

En concreto, la asamblea de accionistas de ColTel han aprobado un primer aumento de capital por importe total (capital y prima) de 4,8 billones de pesos colombianos (1.370 millones de euros) que se destinará al pago anticipado de la totalidad de la deuda de ColTel derivada del contrato de explotación de fecha 13 de agosto de 2003 con el Patrimonio Autónomo Receptor de Activos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (PAPARAT).

Dicho contraro se extinguirá de forma anticipada y se producirá el traspaso a la filial colombiana de Telefónica de los bienes, derechos y activos de telecomunicaciones asociados al mismo.

Telefónica y la Nación suscribirán dicho aumento de capital en proporción a su respectiva participación accionarial en la compañía colombiana.

Así, Telefónica lo hará mediante el desembolso de 3,24 billones de pesos colombianos (925 millones de euros) y la Nación mediante la asunción del 32,5% de las obligaciones de pago de ColTel con el PARAPAT.

AUMENTO DE CAPITAL PARA ATENDER EL PAGO DE LAUDO.

A este primer aumento de capital se sumará otro por 1,65 billones de pesos colombianos (472 millones de euros), que se destinará al pago de la cantidad fijada en el laudo arbitral emitido en el arbitraje iniciado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de Colombia, en relación a su pretensión de que se reviertan ciertos activos afectos a la prestación de servicios al amparo de antiguas concesiones.

En este caso, Telefónica suscribirá la ampliación mediante el desembolso de 1,11 billones de pesos colombianos (318 millones de euros), mientras que la Nación lo hará a través de la asunción de deuda y la correspondiente compensación.

No obstante, la ejecución del pago no implica que la compañía comparta el contenido del laudo arbitral, por lo que Telefónica ha reiterado su desacuerdo con el mismo, considerándolo "no ajustado a derecho, injusto, desproporcionado y arbitrario".

En este sentido, la operadora no renuncia a presentar todos los recursos y acciones legales correspondientes contra dicho laudo ante las distintas instancias nacionales e internacionales.

Telefónica ha resaltado que la ejecución de estas operaciones no tendrá un impacto financiero relevante en el grupo, implicando un aumento en la deuda financiera neta consolidada de aproximadamente 40 millones de euros, ya que el 100% de las obligaciones de pago de ColTel frente al PARAPAT estaban consolidadas globalmente en los estados financieros del grupo.

