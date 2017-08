Macron impulsará una refundación de la UE tras las elecciones alemanas

carmen no miente, no, jajajaja

Al 1 y al 3,



Carmen, tus ejemplos sí son los de una persona que trata de engañar a las demás.



Las universidades son un ejemplo de tirar el dinero público con investigaciones como la que pagaron a Errejón.



La prueba de que el dinero se tiraba era que ni pasaba por el trabajo.



No se ha recortado toda la investigación, no confundas a la gente. Se recorta la parte que era todo ROBOS PARA LOS AMIGOS.



Pregunta por Andalucía, son más millones de los que roba el PP.



Lo de Errejón se destapó porque los socialistas dejan robar a loa socialistas, no a los de Podemos.



¿eres la Carmen que se mete con el PP por no haber recortado sueldos de funcionarios y pensiones?



¿Pero quieres pagar a Errejones "trabajando" desde su casa?



La realidad, aunque no te guste, es que Merkel ha vuelto a poner a España de ejemplo ANTE TODA EUROPA.



Repito, MERKEL PODE DE EJEMPLO A ESPAÑA.



Otra cosa es que creas que puedes meterte con ella por el ejemplo elegido.