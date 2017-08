330 43

(Ampl.) El Gobierno insta a las CCAA a que deleguen al SEPE la gestión del Plan Prepara para prorrogarlo

29/08/2017 - 15:57

La prórroga del plan duraría hasta el diseño de un nuevo marco de protección en el que el Ejecutivo quiere "fundir" todos los programas en uno solo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha reclamado a las comunidades autónomas que de forma unánime encomienden al Servicio Público de Empleo (SEPE) la competencia de gestionar el Plan Prepara de forma extraordinaria y limitada para poder prorrogarlo, mientras diseña junto con los agentes sociales un nuevo marco de protección para las personas desempleadas.

Así lo ha manifestado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención ante la Comisión de Empleo del Congreso, a la que ha acudido para explicar los planes del Ejecutivo para dar continuidad a este plan, caducado desde el pasado 16 de agosto.

La ministra ha asegurado que su intención con este planteamiento es evitar problemas de gestión y de recursos a las administraciones autonómicas en la puesta en marcha del plan, que además tendrá una implantación durante "un tiempo muy limitado" hasta el diseño del nuevo marco de protección.

ENVÍA A LAS CCAA UN BORRADOR DE ACUERDO Y DEL DECRETO LEY

En este sentido, Báñez ha asegurado que este mismo martes su departamento ha remitido un borrador de acuerdo a las administraciones autonómicas para que éstas encomienden al SEPE la gestión del programa en una próxima conferencia sectorial, así como el decreto ley por el que el Ejecutivo prorrogaría el plan de ayudas a personas desempleadas de larga duración.

"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás. Lo primero para nosotros son las personas, en especial las más vulnerables", ha aseverado Báñez. "Espero que con la información remitida, las dudas o alegaciones se puedan solventar, y podamos aprobarlo cuanto antes", ha dicho la ministra, que ha rechazado un cambio en las condiciones de acceso. "Sería más engorroso".

NO HUBO ACUERDO PARA PRORROGARLO ANTES

Respecto a las razones por las que el plan no tuvo continuidad antes de caducar este mes de agosto, la ministra se ha escudado en la falta de acuerdo entre sindicatos y patronal en sus conversaciones con el Gobierno, y que por esta razón no se prorrogó. Todo ello a pesar de que a finales de julio había redactado un decreto ley listo para su aprobación, "pero la falta de consenso hizo que no viera a la luz", ha dicho.

"Pese a la voluntad de acuerdo, no hubo consenso social a la renovación del Plan Prepara, que incorporaba otras mejoras", ha aseverado la ministra, que ha citado mejoras en el contrato relevo para jóvenes acogidos a la Garantía Juvenil, en los contratos en prácticas, a un nuevo "marco de calidad" para los contratos en prácticas no laborables y a la ayuda complementaria a los jóvenes de la Garantía Juvenil pactada con Ciudadanos y que correría a cargo de fondos comunitarios.

Además de la falta de acuerdo con los interlocutores sociales, Báñez ha citado la sentencia del Tribunal Constitucional, que cuestionaba la distribución de competencias, ya que el plan estaba gestionado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en lugar de las comunidades autónomas.

FUNDIR TODOS LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN EN UNO SOLO

La prórroga del plan tendría lugar hasta la renovación de los sistemas de protección, en los que el Gobierno, junto a los interlocutores sociales, trabajará a partir del 4 de septiembre, según ha dicho la ministra, con el objetivo de unificar los diferentes planes de ayuda (PAE, Prepara, RAI), adecuarlos a la sentencia del Tribunal Constitucional, y mejorar el índice de inserción laboral.

En este sentido, Báñez ha manifestado la intención del Gobierno de "fundir" todos los programas de asistencia para desempleados en "un gran programa de parados" para dar la cobertura a todas las circunstancias contempladas en los planes vigentes.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN AL "TRIUNFALISMO"

Tras finalizar su primera intervención ante la Comisión, gran parte de la oposición ha reprochado a Báñez el poco tiempo dedicado a explicar la prórroga del Plan Prepara y las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional --objeto de la comparecencia--, así como el optimismo y el "triunfalismo" de su discurso.

"Un punto de contención se lo agradeceríamos. Haría más creíble las políticas de empleo", ha manifestado el portavoz de Empleo del PDeCAT, Carles Campuzano, mientras que su homólogo del PNV, Íñigo Barandiaran, ha ironizado con que ha tenido que revisar el objeto de comparecencia ante la falta de mención. Barandiaran ha mostrado su preocupación por la solución propuesta por Empleo, ya que cree que "no hay respuesta concreta al problema que ha planteado la sentencia" del Tribunal Constitucional.

Rocío de Frutos, portavoz de Empleo del PSOE, grupo que había urgido a Báñez a comparecer, ha criticado los anuncios de Báñez sobre protección para el desempleo pues, a su juicio, los 'populares' "han destruido toda la protección por desempleo, contributiva y asistencial". "Habla de programas, pero el subsidio para los parados de más de 45 años lo eliminaron. ¿Qué va a pasar con el desempleo contributivo?", ha preguntado, comparando que, si en 2011 el gasto en protección ascendía a más de 15.000 millones de euros, hoy se sitúa en unos 6.000 millones.

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, ha criticado el "fracaso" de las políticas de empleo del Gobierno, y ha puesto como ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional, en la que, ha dicho, se señala que no debería afectar a la prestación de las ayudas, por lo que cree que el retraso de la prórroga son "excusas". "Su seña de identidad es el recorte de los sistemas de protección. Y si la recuperación es asombrosa, lo tiene usted muy fácil. Comprométase a volver al nivel de protección de antes de la crisis", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha criticado el problema de "precariedad y dualidad" del mercado de trabajo, y cree que la renovación del Plan Prepara ofrece "una oportunidad para revisar las políticas activas de empleo". "Nos importa bastante poco en quién esté la competencia de gestión, sino que ese dinero llegue en tiempo y forma", ha dicho.

Por su parte, el diputado 'popular' Alfonso Candón ha lamentado las críticas de la oposición, sosteniendo que "los datos son los que son y la recuperación ha llegado a todas las personas", comparando a la situación de hace cinco años, con "un país en bancarrota y con una situación de desempleo brutal". "Ya nos acordamos de cuando había un 30% de paro", ha dicho.

