Ugt reclama un salario mínimo de 1.000 euros

29/08/2017 - 13:49

MADRID, 29 (SERVIMEDIA)

UGT reclama al Gobierno y a las organizaciones empresariales el establecimiento en todos los convenios de un salario mínimo garantizado de 1.000 euros mensuales, así como el aumento del salario mínimo interprofesional para alcanzar esa cifra en 2020.

Esta reivindicación se produjo en el marco de la presentación de la campaña 'Ponte a 1.000 euros' este martes, cuyo objetivo es demandar la revalorización de los salarios. Según el sindicato, puede que España esté saliendo de la crisis, pero no así sus trabajadores.

De este modo, UGT puso de manifiesto que un 12,6% de los asalariados totales percibe sueldos cuya cuantía no supera el salario mínimo interprofesional, 707,70 euros brutos al mes. Además, el sindicato denunció que el salario más habitual es de menos de 1.000 euros netos al mes, con lo que "casi la mitad" de los asalariados españoles serían "mileuristas".

Por tanto, la reclamación de UGT se centró en las ventajas de la subida de los salarios, especialmente de los más bajos. Entre ellas figura la reducción de las desigualdades y la lucha contra la pobreza, puesto que, tal y como aseguró el sindicato, España es el tercer país de la UE que más pobreza genera.

Otra ventaja sería el aumento de los ingresos de la Seguridad Social, que "mantiene un elevado déficit". Además, según UGT, "son los salarios más bajos los que tienen mayor propensión a consumir (...) y, por tanto, los que más ayudan a reactivar el consumo, la actividad y el empleo".

El secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, advirtió de que "si no conseguimos que esta campaña sea entendida por el Gobierno ni la patronal, acabaremos negociando convenio a convenio". Además, en caso de que no hubiera acuerdo, Pino afirmó que se produciría un "conflicto inminente", si bien no concretó la naturaleza de ese conflicto.

