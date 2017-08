330 43

Economía/Laboral.- UGT alerta a la patronal: "si la recuperación no llega a los salarios, el conflicto estará servido"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha afirmado que si la patronal no entiende que la recuperación debe llegar a los salarios, "el conflicto estará servido".

Así lo ha señalado el representante sindical durante la presentación de su campaña 'Ponte a 1.000 euros' con la que pretende incidir en la necesidad de que haya unos salarios "dignos" y de que sueldo mínimo se sitúe en los 1.000 euros.

El sindicato ha destacado que "tiene la intención" de trasladarle a la patronal la necesidad de sentarse a dialogar en septiembre para desarrollar el IV Acuerdo por el Empleo en la Negociación Colectiva (AENC).

En concreto, UGT cree que en el marco de la creación del AENC "se debe aportar todo lo necesario para que las empresas puedan funcionar y para que los trabajadores tengan salarios competitivos".

La organización sindical ha afirmado que va a intentar convencer a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de que no se puede vivir con 800 euros y de que es necesario alcanzar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que sea "mínimamente digno".

"Se ha trasladado parte de los salarios al bolsillo de los empresarios", ha asegurado Pino, tras afirmar que es el "momento" de trasladar la recuperación a los salarios y de que los empresarios "dejen de sacar tajada de la crisis con respecto a los costes laborales".

"No estamos dispuestos a perder el Estado de Bienestar que hemos conseguido", ha insistido el secretario de política sindical. Además, ha asegurado que es el momento de "recuperar y recuperar".

El nivel de conflicto va a depender de que el empresario entienda, o no, que la recuperación tiene que servir para mejorar la situación. "Si no se recuperan los salarios en la AENC y si el Gobierno no hace nada, bajaremos convenio a convenio y el conflicto estará asegurado", ha advertido.

CLAUSULAS DE REVISION, REQUISITO IMPRESCINDIBLE

Sobre la firma de los convenios sectoriales y empresariales que se han realizado en 2017, a pesar de que sindicatos y patronal no lograron alcanzar un acuerdo general, el secretario de acción sindical ha asegurado que la media de las subidas salariales se han situado en el 1,33% y que son conscientes de la dificultad que tiene negociar convenio a convenio.

De cara al acuerdo de salarios de 2018, Pino ha afirmado que las organizaciones sindicales tienen que intentar corregir esta situación y ha avisado que en la próxima negociación las cláusulas de revisión "van a ser permanentes". "Serán un requisito importante o necesario que permitirá que haya acuerdo o no", ha apostillado.





