La Seguridad Social ingresó en agosto más de 10.000 millones en cotizaciones por primera vez en la historia

#15 La realidad...



¿Yo muy inteligente? Ni la mitad que usted respetuoso con los demás.







Seguro que ha equivocado la cifra esa del 66 % de incremento del gasto público. Y si Solbes dijo eso, hágame caso: No crea a un político en campaña. Bueno, no les crea nunca.



En cuanto a que el Estado tenga como forma de financiar el gasto los impuestos, le recordaré que Alemania, el BCE y hasta España han timado a primos que dirigen empresas de inversión: Les han pedido prestado a tipos negativos, como si el Brexit y la actitud de Polonia no estuviesen aclarando que la UE tuvo un inicio y en algún momento tendrá un fin que puede tan repentino como lo de los británicos. Pese a lo cual ciertos economistas explicaban esos préstamos mediante la supuesta estabilidad de los estados frente a los mercados. Cuando aquí lo que manda son las cifras. Y nunca las negativas.







De todas formas, hágase un favor y busque propaganda más reciente. Esa que repite usted, además de ser de muy mala calidad, ya ha caducado. Si lo que le va es la Historia, Carlos I y Felipe II, que están tan de actualidad como Zapatero, sí que la armaron de verdad, porque abusaron del crédito como los empresarios del siglo XX y quebraron varias veces. Porque no había quien les embargase, claro.







Si quiere criticar a Zapatero, al menos diga cosas con sentido, como que intervino en el mercado bancario, contrariamente a lo que le reclamaba don José Antonio Segurado, presidente de la Unión Liberal que, con decenios de experiencia en el sector financiero, decía que un banco que tuviera que quebrar _DEBÍA_ de quebrar. Hay libre mercado, ¿no? Pues no, eso desapareció de Europa hace ya decenios.



Como dejar quebrar a cajas y bancos españoles hubiera supuesto arruinar a sus acreedores extranjeros, Zapatero se puso de acuerdo con Rajoy y, a las órdenes de Merkel, cambió la constitución para que los impuestos de los españoles sirvan para devolver deudas privadas de acreedores extranjeros.



Sí. Puede acusar a Zapatero de _TRAICIÓN_ a los españoles. Échele OO y hágalo, que yo estaré de acuerdo. Pero recuerde que en el mismo saco está Rajoy. Así que quizá su criterio se independice de lo que digan los del PSOE cara B que es el PP. (Y Podemos es el PSOE bis y Ciudadanos en un rato será lo mismo que es UPyD, un recuerdo).







Pero no, todo esto no puede ser cierto. Tiene usted razón: Zapatero subió mucho los impuestos.



Por eso la crisis fue internacional. Por los impuestos de Zapatero a Lehman Brothers, a ING, al RBS, a la GM y Chrysler... La que armó Zapatero, que hundió los planes de pensiones privados de varias aseguradoras estadounidenses y de todas las islandesas. Porque, parecerá mentira, pero los islandeses pagan impuestos en España. Pobres, ¿verdad?



Todo culpa de Zapatero. En España la crisis financiera planetaria no hubiera hecho mella. Porque los españoles, empresas incluidas, todo lo han pagado siempre al contado y además siempre han tenido reservas suficientes para soportar impagos generalizados durante meses. Pero entonces llegó Zapatero y subió los impuestos. Y eso sí que no lo pudieron aguantar. Lo de los impagos de los clientes y la falta de financiación sí, pero los impuestos no. Qué cosas tiene usted.







Pero no se preocupe, que yo no sé nada de economía empresarial ni de cómo los impuestos afectan a las empresas. Porque trabajo para empresas que no pagan tributos en España, sino en Holanda, Luxemburgo, Irlanda, etc. Y sus problemas han sido causados principalmente por la falta de financiación, no por los impuestos de Zapatero que las demás empresas, desde Alaska a Leshoto, sí que pagan.



Por cierto, si quiere seguir apoyando a malos gestores, compre bonos de mi empresa. Para mí es como pagarle la droga a un hijo, pero a usted solo le preocupan los impuestos de Zapatero, que salió de Moncloa en 2011, así que quizá saque un dinerillo mientras la bola (mentira) sigue rodando un poco más, hinchándose un poco más hasta que se nos vean las costuras o lleguemos al siguiente precipicio.