UGT cree que no hay alternativa a la prórroga del Plan Prepara

29/08/2017 - 12:48

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, cree que no hay otra alternativa a la prorroga del plan Prepara, porque considera que no es "coherente dejar al descubierto a más de la mitad de los trabajadores que están sin recursos".

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado el representante sindical durante la presentación de la nueva campaña del sindicato 'Ponte a 1.000 euros' con la que pretende incidir en la necesidad de que haya unos salarios "dignos" y de que el sueldo mínimo se sitúe en los 1.000 euros.

No obstante, ha asegurado que "seguramente habrá conflicto" y que este no será solo por la prórroga del Plan de Activación para el Empleo (PAE) o del Plan Prepara, sino por la situación límite en general que atraviesa el mercado laboral español, que el sindicato "no está dispuesto a aguantar".

"Esperamos que la reflexión sea una oportunidad y que el Prepara tenga continuidad. Vamos a ver cuál es la propuesta que se hace y a partir de ahí hablaremos", ha afirmado Pino, tras asegurar que "está de acuerdo en que se va a llevar a cabo la prórroga" e insistir en que "es el momento de que los trabajadores que se encuentran en una situación de desempleo obtengan una prestación real".

Por otro lado, le ha trasladado al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, que lo importante no es solo crear empleo y olvidarse de los salarios. "Habría que ver cómo se puede explicar esto desde el punto de vista económico, porque es imposible que el consumo y la recuperación se produzcan sin salarios dignos", ha subrayado.

En esta línea, el sindicato ha recordado que España sigue estando entre los países europeos que más pobreza genera. Así, ha insistido en que el Gobierno tiene que hacer "lo posible" para activar políticas que vayan en dirección a fomentar la salida de la crisis y que aboguen por salarios dignos.

El programa de recualificación profesional para las personas que agotan la protección por desempleo, conocido cono Plan Prepara, contempla una ayuda de 400 euros mensuales (450 euros para quienes tengan responsabilidades familiares) durante un máximo de seis meses para aquellos desempleados que ya no perciben la prestación por desempleo de nivel contributivo o bien alguno de los subsidios.

El objetivo de este programa es mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración o aquéllos con responsabilidades familiares.

Según su regulación actual, el Plan Prepara se prorroga automáticamente cada seis meses mientras la tasa de paro española supere el 18%. Sin embargo, la tasa de paro del segundo trimestre ha sido del 17,22%. Pese a ello, los sindicatos han pedido al Ejecutivo que lo prorrogue y además que lo haga cuanto antes.

EL GOBIERNO, DISPUESTO A MANTENER EL PLAN

En este sentido, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a mantener por ahora el Prepara, pero quiere abordar con las comunidades autónomas de qué manera puede encajar en el programa la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que dos apartados de dicho plan contravienen el orden constitucional de distribución de competencias, al estar gestionados por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en vez de por las comunidades autónomas.

La ayuda recogida en el Plan Prepara sólo se puede percibir durante seis meses improrrogables y por una sola vez. El beneficiario asume el compromiso de tomar parte en cursos de formación y sesiones de orientación laboral.

