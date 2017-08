330 43

Economía.- (Ampl.) El 10% de los trabajadores no puede ni siquiera hacer frente al gasto de la alimentación, según UGT

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario de política sindical de UGT, Gonzalo Pino, ha puesto de relieve que en la actualidad el 10% de los trabajadores no puede ni siquiera hacer frente al gasto de la alimentación, que supone un desembolso de 350 euros al mes.

Así lo ha señalado el representante sindical durante la presentación de su campaña 'Ponte a 1.000 euros' con la que pretende incidir en la necesidad de que haya unos salarios "dignos" y de que sueldo mínimo se sitúe en los 1.000 euros.

En la actualidad, un trabajador con un salario frecuente, es decir, que no alcance los 1.000 euros, hará un desembolso del 37% de su sueldo para alimentos y bebidas no alcohólicas, un 16% para ropa y calzado y un 74% para vivienda, agua y consumo energético. Es decir, según UGT, un trabajador que no llegue a ser mileurista, no podrá hacer frente ni al 50% de los gastos.

Para Pino, esta campaña es necesaria para que la recuperación económica vaya acompaña de salarios dignos y de empleo de calidad y para que no solo se refleje en los beneficios empresariales, "que siguen creciendo y que ya están en situación pre-crisis".

"No queremos que sea una campaña más, que termina cuando pasan unos meses o cuando acaba el otoño. Queremos que sea un objetivo a conseguir, que le vamos a plantear al Gobierno y a la patronal en el próximo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)", ha subrayado Pino.

En concreto, el sindicato ha asegurado que va a trasladar al Ejecutivo de Mariano Rajoy la necesidad de que antes de acabe la legislatura el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúe en los 1.000 euros y de que se tenga en consideración esta propuesta para el desarrollo de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En esta línea, la organización sindical ha recordado que los trabajadores han sufrido una "intensa" devaluación salarial. De hecho, entre 2009 y 2016, los salarios reales han caído 5,4 puntos porcentuales de media. No obstante, el sindicato ha señalado que la devaluación salarial ha sido "mucho más intensa" entre quienes ya poseían menores salarios y empleos de "peor calidad", ya que han visto reducir sus retribuciones en más de un 20% entre 2009 y 2015.

El salario medio en España se sitúa en 1.625 euros brutos al mes si se tienen en cuenta 14 pagas. Si se descuentan las cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones de IRPF, el salario medio neto está en 1.310 euros.

EL 12,6% NO GANA MAS DE 700 EUROS

En la actualidad, hasta el 12,6% de los asalariados en España perciben salarios de cuantía que no supera los 707,70 euros brutos al mes que establece el SMI. No obstante, el salario más habitual se sitúa entre una y dos veces el salario mínimo, es decir, entre 707 euros y 1.415 euros brutos, aunque el salario más frecuente supone menos de 1.000 euros al mes (994 euros).

Para UGT, está claro que casi la mitad de los asalariados españoles son mileuristas debido a "la mala calidad del empleo creado, la extensión del subempleo, por el que está ganando peso el empleo a jornada parcial involuntario, y por unos salarios que están en continuo repliegue".

Así, ha insistido en que hay millones de familias que tienen dificultades reales para llegar a fin de mes, por lo que cree que no es "responsable" mirar a otro lado y decir que la recuperación económica es real, "porque no ha llegado a las familias".

No obstante, estas no son las únicas reivindicaciones del sindicato, puesto que también insiste en la necesidad de que se refuerce el crecimiento económico, que se cambie el modelo productivo para hacerlo más equilibrado, eficiente y sostenible y que se reduzcan los niveles de desigualdad y pobreza.



