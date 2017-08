La edad de jubilación sólo sube en la teoría: en la práctica los españoles siguen retirándose a los 64

A los chinos:



1) No todo chino tiene derecho a jubilarse, sólo una minoría.



2) La edad depende del sexo (favorece a las mujeres) y de si eres o no del partido (los funcionarios tienen una edad de jubilación menor al resto).



3) Esas edades eran antaño. Ahora la edad de jubilación es 65.



4) Lo de que los chinos se dedican a cuidar a los nietos sería antes de que Mao implantase la política del hijo único. Ahora sólo tienen un nieto y está en el colegio estudiando todo el tiempo (la competitividad china en los colegios es tan alta que no deja tiempo para jugar).



5) Con 10 euros te mueres de hambre, aquí y en china. Y con 400 euros a lo mejor en una zona rural sobrevives. En Shangai o en Honk Kong ni de coña.



6) Hong Kong no es asimilable al resto de China, tiene una legislación distinta y las jubilaciones dependerían de la antigua administración británica en el caso de los funcionarios.



7) La mayoría de ancianos chinos sigue trabajando hasta su muerte, con o sin pensión.



8) La esperanza de vida en China es 10 años menor a la española. Así que no se pueden tomar sus datos sin más.



9) La tasa de natalidad de la china del hijo único es superior a la española.



10) La tasa de paro de china es inferior a la española.



¿Sigo?