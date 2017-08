330 43

Brusela autoriza la compra de Parexel por parte de Pamplona Capital

28/08/2017 - 12:41

La Comisión Europea ha autorizado este lunes la compra de la biofarmacéutica estadounidense Parexel por parte del gestor de inversiones 'private equity' británico Pamplona Capital, según ha informado en un comunicado.

BRUSELAS, 28 (EUROPA PRESS)

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación no plantea problemas de competencia en la Unión Europea porque las actividades de ambas compañías no se solapan y porque no están activas en los mismos mercados.

Bruselas ha examinado la transacción a través del procedimiento simplificado, que se utiliza en los casos menos problemáticos.

Pamplona Capital y Parexel firmaron en la segunda mitad de junio un acuerdo en virtud del cual el gestor de inversiones 'private equity' adquiría la biofarmacéutica por 4.500 millones de dólares (4.046 millones de euros).

