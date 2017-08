330 43

Economía.- Uber elige a Dara Khosrowshahi, director de Expedia, como nuevo consejero delegado

El consejo de administración de Uber ha designado al actual presidente y consejero delegado de la agencia de viajes 'online' Expedia, Dara Khosrowshahi, como nuevo consejero delegado de la compañía

propietaria de la plataforma de servicios de transporte privado que pone en contacto a usuarios y conductores, según recogen distintos medios.

La votación, celebrada este domingo, dio como resultado la elección unánime de Khosrowshahi como sucesor de Travis Kalanick, cofundador de la empresa y máximo ejecutivo de Uber hasta el pasado mes de junio, cuando se vio forzado a apartarse de la dirección.

No obstante, Uber aún no ha comunicado oficialmente el nombramiento de Dara Khosrowshahi, quien tampoco ha confirmado que vaya a aceptarlo, aunque fuentes conocedoras de la situación consultadas por 'Financial Times' indicaron que este podría hacerse público a lo largo del lunes.

Khosrowshahi formaba parte de una terna de candidatos al puesto de consejero delegado de Uber junto a Meg Whitman, directora de Hewlett Packard Enterprise, y Jeff Immelt, quien el pasado mes de junio anunció que abandonará la dirección de General Electric, aunque el propio Immelt indicó este fin de semana que había retirado su candidatura.

Nacido en Teherán, Khosrowshahi, de 48 años, ha permanecido al frente de EXPEDIA (EXPE.NQ )durante los últimos 12 años.

A finales del pasado mes de junio, Travis Kalanick, cofundador de Uber, se vio forzado a presentar su dimisión como consejero delegado de la plataforma de servicios de transporte privado, después de que cinco de los principales inversores en la compañía reclamaran su salida inmediata de la dirección.



