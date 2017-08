Leopoldo Abadía: "Aún no hemos salido de la crisis"

No entro en si hemos salido o no, d. Leopoldo, personalmente me cae bien, ahora de economía ni idea... el libro que le hizo famoso, era mas un compendio de anécdotas y chascarrillos, y hechos evidentes (ya sucedidos) que otra cosa, si este señor se ocupase de hablar de su profesión...ingeniería, pues a lo mejor tendría mas fundamento, o dicho popularmente... zapatero a tus zapatos... y no me refiero al "otro" de la economía en dos tardes, impartida por Jordi Sevilla.....jajaja...Si es que estamos llenos de "eminencias"..