Economía.- El Corte Inglés aprueba la fusión por absorción entre el gran almacén e Hipercor para mejorar su oferta

La operación ni afectará a la plantilla ni conllevará el cierre de ningún centro

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La junta general de accionistas de El Corte Inglés ha aprobado este domingo la fusión por absorción entre El Corte Inglés S.A. e Hipercor con el objetivo de mejorar y complementar la oferta comercial de cara al cliente, y al mismo tiempo aprovechar las sinergias entre ambos formatos, tanto en el área de compras como en el de ventas.

En concreto, esta operación supondrá el mantenimiento de ambas marcas, así como de su identidad corporativa, además de que no afectará a las plantillas de Hipercor ni de El Corte Inglés y de que no se cerrará ningún centro. "No hay ningún centro del grupo con Ebitda negativo", reiteran desde la compañía.

Esta fusión conllevará una reordenación de los espacios comerciales para hacerlos "más atractivos y cómodos" para el cliente, mejorando la implantación de la mercancía en la tienda y completando la propuesta comercial entre ambas enseñas, y permitirá mejorar la experiencia de compra del consumidor.

Fuentes de la compañía han explicado que esta reordenación de espacios, que ya se ha iniciado en algunos establecimientos, ha tenido impacto en las ventas de la cadena Hipercor, que ha visto minorada la superficie de venta durante el periodo de acondicionamiento de los espacios comerciales.

Hipercor, que representa el 8,5% de la cifra de negocios del grupo consolidado y tercera unidad del negocio en términos de volumen de venta, cerró 2016 con unas ventas de 1.322,14 millones de euros, un 5,7% menos, y con un Ebitda de 71,94 millones, un 12,9% inferior al del ejercicio pasado.

OPTIMISTA DE CARA A 2017

Por otro lado, el presidente del grupo, Dimas Gimeno, se ha mostrado optimista de cara a los resultados del presente ejercicio tras un inicio positivo. "La próxima semana comienza la segunda parte del ejercicio 2017 y se inicia con alentadoras perspectivas, tanto de ventas como de beneficios, según los datos contrastados del primer semestre", ha destacado.

"Espero que dentro de un año podamos decir aquí, en este mismo lugar, que hemos cumplido con nuestros compromisos con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos", ha concluido Gimeno, que aboga por seguir siendo un empresa de "crecimiento constante, tanto en su patrimonio físico como en los intangibles de su capital humano y fidelidad de sus clientes".

